人民网记者 车柯蒙

想要寻觅油气，就要读懂地质的“语言”。

曾经，老一辈地质队员用地质锤敲击岩石，用红蓝铅笔勾勒地震剖面；如今，一套软件宛如地质“翻译机”，采集数据获得地下信息，再将信息翻译，找到能源位置。

借助科技之力，地下世界正被“解构”，一幅“山河社稷图”让地下世界纤毫毕现，助力勘探者寻觅油气。

以科技之力“解构”地下世界

走进中国石油集团东方物探公司物探技术研究中心的可视化中心，大屏幕上显示着地下情况，哪里有储层、哪里有溶洞，清晰可见。

“我们通过人工震源来激发地震波，再将地震波通过一体化系统处理解释，经过建模、成像得到清晰的图像后，再利用解释软件的属性反演以及人工智能等相关技术，刻画地下的山脉、河道、储层、溶洞等。”据物探技术研究中心副主任崔京彬介绍，得到这样一幅“山河社稷图”，就可以知道油气的大概位置，进一步提高油气产量。

“这样的技术在几十年前可是难以想象。老一代物探人的设备相对简陋。而随着计算机技术的进步，我国物探技术和物探软件不断发展。”崔京彬表示，超大型地震处理解释一体化软件GeoEast就是其中的代表。

据介绍，GeoEast V1.0系统于2004年年底研发成功，此后20年间，持续进行新功能研发和软件性能提升。到2024年底，成功研发了面向云计算及智能物探的新一代平台GeoEast-iEco及基于该平台全新研发的GeoEast 2024版，改变了我国石油物探软件长期依赖进口的局面。

期间，为摆脱国产物探软件对国外计算机硬件的依赖，GeoEast对国产化处理器的适配工作从2023年开始推进，在鲲鹏计算平台上率先完成国产软硬件完整适配，并实现生产业务的支撑，有力提升了中国石油技术自主可控能力。

以技术协同巩固软件全球竞争力

“GeoEast研发二十年来，碰到过非常多挑战。”在物探技术研究中心计算机技术研究部主任张旭东看来，采集技术的进步促使数据量实现成倍增长，物探技术的进步、AI和大模型技术的研发与应用对算力提出更高的要求。

张旭东表示，战胜挑战，关键在于做好软硬件协同。

“鲲鹏技术路线从操作系统、编译器、数学库以及开发工具链是目前国内最完整的，在与鲲鹏处理器合作的3年当中，我们充分发挥了各自优势。”据张旭东介绍，目前，已经构建了基于鲲鹏的完整开发流水线，GeoEast软件4.4版本也同步会发布基于鲲鹏版本的GeoEast软件。

面向未来，如何通过技术协同巩固GeoEast的全球竞争力？“基于鲲鹏的持续优化与应用，将是未来布局ARM生态的重点工作方向。”张旭东表示，要结合基础软件的关键能力，充分发挥双方生态优势，以倍数级提升GeoEast软件处理性能的基础，面向全球开展生态协作。同时，紧抓AI浪潮在高精度处理方法的共同研究，提升现有处理方法的计算效率，构建GeoEast面向全球市场领先的能力。

以智能化引领国产物探软件生态系统建设

石油勘探，在中国能源开发史上的地位举足轻重。当前，中国石油勘探技术位居全球前列，石油勘探方法也不断迭代，进入了高精尖时代。GeoEast从无到有、由弱到强，正是洞察我国能源勘探能力发展的窗口。

“GeoEast发展的背后，离不开国家的支持，更得益于我们始终坚持高水平科技自立自强。”物探技术研究中心总工程师文佳敏表示，未来，智能化是软件发展的必由之路，将在人工智能与物探技术深度融合、协同发展的前提下，逐步实现重点技术突破，完成系统集成，实现自主管理，建成支撑勘探开发协同工作的智能化软件生态系统。同时，打通地震地质工程油藏全领域全流程，在水文、工程地质、地质减灾等非油领域形成专有技术，提升软件全方位竞争力。

国产物探软件生态系统建设还有哪些发力空间？

“未来，GeoEast软件总体技术水平和品牌影响力将保持行业一流水平，关键核心技术研发持续取得重要突破，国产物探软件生态系统全面建成，成为国家物探技术领域战略科技力量、原创技术策源地。”文佳敏展望道。

(责编：孙红丽、高雷)

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