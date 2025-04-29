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联想Think AI终端春季发布会举办 “一体多端”战略加速落地

2025年04月29日15:02 | 来源：人民网
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4月28日，主题为“在场”的联想Think AI终端2025春季发布会在联想北京全球总部举办。

会上，联想集团副总裁、中国区总法律顾问高唤栋发布“联想法律智能体战略”。高唤栋表示，联想法律智能体包含“争议解决、法务咨询、合规管理、合同管理、知识产权、公司治理、资源管理、项目管理”八大功能模块，可以帮助法律领域从业者开启高效、精准、安全的法律工作模式，确保法律事务处理的高效提升。

联想集团副总裁、联想中国中小企业业务群总经理王忠和生态合作伙伴图灵法思CEO强锋共同发布“联想法思AI律师助手”，旨在将前沿AI技术应用到法律服务领域，帮助每一位法律人展现专业价值。王忠提出，AI加速了法律领域从“经验驱动”转向“智能体驱动”的范式革命，联想法思AI法律助手将帮助律师高质高效办好每一个案件，实现专业价值的最大化。图灵法思CEO强锋表示，联想法思AI律师助手不仅推动了前沿AI技术应用到法律服务领域，更让法律从业者可以把精力专注于创造性运用法律知识、提升客户服务质量等高附加值工作上。

面向AI终端布局“一体多端”，联想打造“天禧个人超级智能体”为“一体”，并将其嵌入到AI PC、AI手机、AI平板、AIoT等多种AI终端，致力于覆盖每一个人的工作、学习和生活场景。对此，联想中国中小企业业务群PC事业部总经理张豪表示，Think AI终端的技术革新，是让天禧个人超级智能体融入到用户的每一个思考、每一次灵感、每一场会议、每一项决定。Think AI终端新品内置五大应用——直达结果的AI搜索、跨图文多模态的AI翻译、管理编汇资料的知识库、一句话就能操控设备的AI调优以及提供识图诊断与智能推荐的AI服务。

此外，多款内嵌天禧个人超级智能体的AI终端新品也在会上发布。超轻薄AI商务旗舰本ThinkPad X1 Carbon 2025 Aura AI元启版，搭载英特尔最新一代Arrow Lake系列H标压处理器，CPU/GPU/NPU异构AI算力高达90+TOPS；性能全面提升的专业AI工程师本ThinkPad T14p 2025 AI元启版，搭载英特尔全新酷睿Ultra 9标压处理器，拥有99TOPS本地超高算力；高性能AI移动图形工作站ThinkPad P14s/P16s 2025 AI元启版，搭载AMD锐龙AI 9 HX Pro 370高性能处理器，轻松完成高负载任务，可确保Adobe、Autodesk、3d Max等专业软件指令级兼容；ThinkPad E14/E16 2025超能版，为商务人士带来更高效的生产力体验；设计师系列ThinkBook 16p 2025 AI元启版，NVIDIA RTX50系显卡为AI生图、视频渲染等高负载创意工作；桌面级AI PC——ThinkCentre neo Ultra 2025 AI元启版，整机算力最高可达825 TOPS，大模型推理能力大幅提升55%。

同时，张豪还介绍了为AI办公全场景打造的联想thinkplus智会会议方案和“AI PC伴侣”thinkplus锋行者移动电源。thinkplus会议平板T86 Pro搭载了4K超清摄像头和声源定位技术，智慧白板功能支持多人实时协作，内容可智能转换为会议纪要；“AI PC伴侣”thinkplus锋行者移动电源则拥有140W大功率快速充电功能。

“在这个充满机遇的AI时代，联想‘一体多端’不止于对个人用户的思考，更有对专业领域的构想，Think AI终端将助力每一个人以‘在场’姿态展露熠熠生辉的人生时刻”，王忠表示。

(责编：董童、李源)
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