新华社深圳4月29日电（记者毛思倩）记者从深圳铁路部门获悉，截至4月28日，2025年广深港高铁跨境客流已突破1000万人次大关，刷新这条线路开通以来当年最快突破千万人次纪录，比2024年提早16天。

数据显示，2025年以来，广深港高铁运送跨境旅客达1000.2万人次，累计开行旅客列车超2.5万列，单日客运量最高峰13.6万人次。其中，香港发往内地的旅客490.9万人次，内地发往香港的旅客509.3万人次。此外，客流以香港往返深圳、广州地区为主，分别占比36.3%、34.1%。

据悉，2024年以来，广深港高铁通过新增直达城市、加密车次、优化站点布局，高铁网络将大湾区核心城市无缝串联，并延伸至张家界、西安等内地80多个城市，催生出“轨道上的文旅经济带”。

据统计，节假日期间广深港高铁客流增长较大，春运期间广深港高铁运送旅客近400万人次，同比增长24%；复活节假期客流量达45.2万人次，同比增长10.6%。

“此外，今年周末客流增长明显，同比激增16.7%。”深圳车站客运科科长刘镇文说，“社交平台上的高铁直达旅游打卡攻略也多了不少，带动更多旅客选择这种便利快捷的方式出游。”

面对持续攀升的客流，广深港高铁正从“保畅通”向“优体验”深化升级。深圳铁路通过加开列车、动车组重联等方式动态调配运力，保障旅客出行安全有序。

“今年一季度调图前，我们针对闸机识读问题进行升级，提升了响应速度与识读精度。”刘镇文介绍说，优化后的闸机能够快速响应和准确识别居民身份证、护照和港澳通行证，大大缩短了旅客的等待时间，提升整体的出行顺畅度。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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