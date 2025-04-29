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一季度有色金属工业运行平稳：固定资产投资同比增长21.6%

2025年04月29日18:23 | 来源：人民网
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人民网北京4月29日电 （记者杜燕飞）一季度，有色金属行业运行平稳规上有色工业增加值增速同比增长6.6%，略高于全国规上工业增加值增速有色金属工业完成固定资产投资比去年同期增长21.6%，增幅比全国工业投资增幅高出9.6个百分点。中国有色金属工业协会副会长兼新闻发言人陈学森29日在一季度有色金属工业经济运行情况新闻发布会上说。

根据国家统计局数据，一季度十种有色金属产量为1985.1万吨，同比增长2%六种矿山金属量155.6万吨，同比增长8.8%。根据协会各分会统计，一季度，新能源金属中工业硅产量110.2万吨，同比下降4.5%；电解镍产量8.4万吨，同比增长5.5%；精炼钴产量5.2万吨，同比增长35.3%；碳酸锂产量为17.7万吨，同比增长31.5%。

固定资产投资方面，数据显示，一季度，有色金属工业完成固定资产投资比去年同期增长21.6%，增幅比全国工业投资增幅高出9.6个百分点。其中，矿山采选业固定资产投资额累计增长38.6%，冶炼和压延加工完成固定资产投资累计增长17.9%。

民间投资活力得到释放，一季度有色金属民间完成固定资产投资同比增长21%。其中，有色金属矿采选业民间投资同比增长52.2%，冶炼和压延加工业民间投资同比增长14.1%。陈学森说，投资的持续增长，体现了行业发展活力，为行业未来发展奠定了坚实基础。

重点矿产品进出口方面。数据显示，一季度，有色金属进出口贸易总额883.8亿美元，同比下降8.7%新能源金属进出口量有所增长，一季度，碳酸锂进口量5.1万吨，同比增长23.2%；未锻轧镍、工业硅分别出口4.9万吨、15.6万吨，均大幅增长；稀土出口1.4万吨，同比增长5.1%。

有色金属价格方面，数据显示，一季度，多数有色金属价格延续上涨趋势。国内现货市场中，铜均价为77222元/吨，同比上涨11.4%；铝均价为20449元/吨，同比上涨7.3%；铅均价为17067元/吨，同比上涨5.9%；锌均价为24020元/吨，同比上涨14.8%。

“在主要金属品种价格高位波动及市场需求增加的共同作用下，行业效益延续上年底稳步增长态势。”陈学森表示，一季度，规上有色金属工业企业实现营业收入22293.3亿元，同比增长19.6%；实现利润总额917.7亿元，同比增长40.7%。

陈学森进一步表示，一季度以来，随着国家一系列稳增长政策措施特别是两新政策以及以旧换新行动的实施，货币政策财政政策对实体企业、基础设施投资的支持，刺激了消费增长，直接拉动了铜、铝等大宗金属消费。同时，新能源、动力及储能电池、电动汽车等“新三样”产业保持较高速度增长，加上新一代电子信息产业等战略性新兴产业的持续发展，对有色金属产品的市场需求持续增加。

陈学森认为，当前，相关领域对有色金属需求呈现出多样化、高品质化趋势，尤其是新能源、高端装备制造等领域持续增长，有利于有色金属扩大市场需求。电解铝供给侧改革深化及《铜产业高质量发展实施方案》《铝产业高质量发展实施方案》实施形成多重有利效应，产业结构性优化持续夯实价格底部支撑。

“综合各方面因素，预计上半年有色金属工业增加值增幅在6%左右10种有色金属产量增幅在3%左右固定资产投资有望维持较高增速，尤其是在矿山采选和绿色低碳技术改造等方面铜、铝等常用有色金属价格有望在需求支撑下保持高位震荡进出口贸易额较上年有所回落，出口贸易增速放缓规模以上有色金属工业企业收入和利润将保持一定增长。陈学森说。

(责编：孙红丽、高雷)
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