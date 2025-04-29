人民网北京4月29日电 （记者杜燕飞）“一季度，有色金属行业运行平稳，规上有色工业增加值增速同比增长6.6%，略高于全国规上工业增加值增速；有色金属工业完成固定资产投资比去年同期增长21.6%，增幅比全国工业投资增幅高出9.6个百分点。”中国有色金属工业协会副会长兼新闻发言人陈学森29日在一季度有色金属工业经济运行情况新闻发布会上说。

根据国家统计局数据，一季度，十种有色金属产量为1985.1万吨，同比增长2%；六种矿山金属产量155.6万吨，同比增长8.8%。根据协会各分会统计，一季度，新能源金属中工业硅产量110.2万吨，同比下降4.5%；电解镍产量8.4万吨，同比增长5.5%；精炼钴产量5.2万吨，同比增长35.3%；碳酸锂产量为17.7万吨，同比增长31.5%。

固定资产投资方面，数据显示，一季度，有色金属工业完成固定资产投资比去年同期增长21.6%，增幅比全国工业投资增幅高出9.6个百分点。其中，矿山采选业固定资产投资额累计增长38.6%，冶炼和压延加工完成固定资产投资累计增长17.9%。

“民间投资活力得到释放，一季度有色金属民间完成固定资产投资同比增长21%。其中，有色金属矿采选业民间投资同比增长52.2%，冶炼和压延加工业民间投资同比增长14.1%。”陈学森说，投资的持续增长，体现了行业发展活力，为行业未来发展奠定了坚实基础。

重点矿产品进出口方面。数据显示，一季度，有色金属进出口贸易总额883.8亿美元，同比下降8.7%。新能源金属进出口量有所增长，一季度，碳酸锂进口量5.1万吨，同比增长23.2%；未锻轧镍、工业硅分别出口4.9万吨、15.6万吨，均大幅增长；稀土出口1.4万吨，同比增长5.1%。

有色金属价格方面，数据显示，一季度，多数有色金属价格延续上涨趋势。国内现货市场中，铜均价为77222元/吨，同比上涨11.4%；铝均价为20449元/吨，同比上涨7.3%；铅均价为17067元/吨，同比上涨5.9%；锌均价为24020元/吨，同比上涨14.8%。

“在主要金属品种价格高位波动及市场需求增加的共同作用下，行业效益延续上年底稳步增长态势。”陈学森表示，一季度，规上有色金属工业企业实现营业收入22293.3亿元，同比增长19.6%；实现利润总额917.7亿元，同比增长40.7%。

陈学森进一步表示，一季度以来，随着国家一系列稳增长政策措施特别是“两新”政策以及以旧换新行动的实施，货币政策、财政政策对实体企业、基础设施投资的支持，刺激了消费增长，直接拉动了铜、铝等大宗金属消费。同时，新能源、动力及储能电池、电动汽车等“新三样”产业保持较高速度增长，加上新一代电子信息产业等战略性新兴产业的持续发展，也对有色金属产品的市场需求持续增加。

陈学森认为，当前，相关领域对有色金属需求呈现出多样化、高品质化趋势，尤其是新能源、高端装备制造等领域持续增长，有利于有色金属扩大市场需求。电解铝供给侧改革深化及《铜产业高质量发展实施方案》《铝产业高质量发展实施方案》实施形成多重有利效应，产业结构性优化持续夯实价格底部支撑。

“综合各方面因素，预计上半年有色金属工业增加值增幅在6%左右；10种有色金属产量增幅在3%左右；固定资产投资有望维持较高增速，尤其是在矿山采选和绿色低碳技术改造等方面；铜、铝等常用有色金属价格有望在需求支撑下保持高位震荡；进出口贸易额较上年有所回落，出口贸易增速放缓；规模以上有色金属工业企业收入和利润将保持一定增长。”陈学森说。

(责编：孙红丽、高雷)

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