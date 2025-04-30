4月29日，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“邮储银行”）公布了2025年一季度报告。一季报显示，邮储银行积极把握政策机遇，在服务实体经济中实现高质量发展。其中，该行涉农贷款余额2.40万亿元，占客户贷款总额比重居国有大行前列。

从一季报可以看出，邮储银行持续深耕“三农”金融、普惠金融和个人金融，在传统优势领域中持续焕发活力。争做服务乡村振兴主力军，坚定不移把服务乡村振兴摆在突出位置，加快模式创新和重点突围，启动“服务强县富镇行动”，不断推动涉农信贷业务发展。打造普惠金融标杆行，深化小微金融场景化、集约化转型，加速线上业务流程重塑及模式转型创新，依托“脱核”产业链融资新模式，提高获客精准度；落实落细小微企业融资协调工作机制，向推荐清单内小微企业授信超5700亿元，累计放款超4400亿元。推动成为客户个人金融首选行，加快个人金融“五全”（即全客户、全旅程、全产品、全渠道、全场景）体系升级，强化客户经营、优化客户流程、打造优势产品、完善触达网络、融合生态场景，截至一季度末，零售AUM（管理个人客户资产）规模17.47万亿元，较上年末增加7785.67亿元；VIP客户5795.09万户，较上年末增长3.85%；富嘉及以上客户626.65万户，较上年末增长7.33%。

同时，面对经济结构调整升级带来的金融需求变化，邮储银行全方位融入经济社会发展大局，聚焦实体经济所需，在“五篇大文章”中做出邮储特色。普惠金融彰显特色，普惠型小微企业贷款余额1.67万亿元，占客户贷款总额比重居国有大行前列。科技金融增量扩面，锚定科技金融生力军战略定位，研究优化科技金融专业机构，推进完善科技型企业评价体系，积极加大对科技型企业支持力度，服务科技型企业近10万户，融资余额突破6000亿元。绿色金融再上台阶，绿色贷款余额9107.12亿元，较上年末增长6.01%，增速持续多年高于各项贷款平均水平。养老金融持续深化，个人养老金业务快速推广，个人养老金账户累计开户数超千万户。全方位完善适老化渠道建设，持续完善“523”综合营销服务体系（即五个重点领域、两项策略、三种营销服务模式），推进金融支持养老产业高质量发展。数字金融赋能增强，持续推进数字化精细运营能力建设，深化覆盖客户全生命周期的数字化运营体系。

(责编：董童、李源)

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