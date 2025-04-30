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中信银行举办“科技大时代·投资新生态”私募股权生态伙伴论坛

2025年04月30日09:25 | 来源：人民网
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4月25日，中信银行主办的“科技大时代·投资新生态”私募股权生态伙伴论坛在北京召开。论坛汇聚投资界和科技界专家代表，围绕科技变革与资本赋能展开深度探讨，共商科技成果转化与产业升级的“破局之道”，为科技与金融的深度融合按下“加速键”。

会上，中信银行副行长贺劲松表示，中信银行聚焦“场景化”需求，破解科技企业融资痛点；打造“生态化”体系，推进科技与金融深度融合；强化“数字化”赋能，构建智慧金融服务中枢，助力科技创新实现“关键一跃”，推进科技金融建设迈入新阶段。

论坛上，中信银行正式发布“启航计划——科技成果转化赋能行动”（以下简称“启航计划”），以“6维产品矩阵+5圈生态中枢+3核协同引擎”创新服务方案，搭建起覆盖科技成果转化全周期、贯通产业与资本的综合金融服务体系，未来三年，计划助力10000家科技企业穿越“达尔文之海”。

据介绍，近年来中信银行在“投早、投小、投硬科技”领域精准发力。例如，推出科技成果转化贷，助力初创期硬科技企业关键核心技术攻关，从“图纸”到“货架”，打通科技成果转化“最初一公里”，为新质生产力培育提供强有力的金融支撑。“启航计划”的发布，更是标志着中信银行科技金融实现从重点业务突破到体系化赋能的关键跨越。

此外，活动当天，中信银行投资银行部/科技金融中心和私人银行部联合发布了“私募股权基金综合金融服务方案”，以覆盖“募资支持、投资赋能、管理增效、退出护航”全周期一站式服务，激发资本与产业“链式反应”；整合财富管理、高端权益等特色产品，为私募机构及其关键人打造“投行+私行”综合解决方案，以生态赋能成就“价值循环”。

中信银行相关负责人表示，将继续坚持把服务实体经济作为根本宗旨，践行“成就伙伴”价值理念，与产业升级同行，与创新驱动共进，奋力写好科技金融这篇时代文章。

(责编：董童、李源)
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