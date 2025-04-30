原标题：中国联通大批成果亮相数字中国建设峰会

4月29日，第八届数字中国建设峰会在福建福州正式开幕。作为本届峰会重要参展单位，中国联通主展区以“聚数融智 联通未来”为主题，精心打造了联通元景、数网共创，以及AI赋能数字经济、数字政务、医疗健康等九大展区。全方位展示中国联通实施融合创新战略，推进网络向新、技术向新、服务向新，助力网络强国、数字中国建设的硬核实力与丰硕成果。

联通元景 让人工智能更简单

步入联通元景展区，元景“智衣衿”文创体验一体机前围满了等待体验的观众。大屏上，明制马面裙的褶皱随人体动态自然舒展，金丝盘扣在虚拟光影中幻化成流动的星辰轨迹……这是联通元景大模型基于文生图、图生图、图生视频等能力构建出的“智启京韵、江浙穿越、苏杭特色、历史长轴 ”美学新范式。

当用户轻触屏幕进行拍照后，元景大模型的神经元便能瞬间激活沉睡的千年纹样，依托文化机构特色数据及丰富的传统服饰知识，一键生成专属用户个人的国风穿越影像，为用户提供“历史为经，文化为纬”的个性化文创体验，让用户感受传统文化的魅力。展项配备的打印机同步输出实物照片，将虚拟体验转化为可留存的文化记忆。

智衣衿出圈的背后，是“联通元景”的深厚内功。作为中国联通人工智能的能力底座，联通元景依托“AI基础设施、数据集、大模型、智能体和AI安全”五方面能力，形成了“多模共生、普惠速成、场景深耕、数智融合、安全自主”五大特色，为用户提供领先的一站式AI综合解决方案。

数网共创 让数据流通更可信

走进中国联通数网共创展区，映入眼帘的便是中国联通以“联数网”和“可信数据空间”为核心的基础设施体系。“联数网”通过打造高速、安全、智能的数据交付网络，进一步提升数据交换效率、降低数据传输成本，为数据大规模共享流通提供了高质量的安全通道。“可信数据空间”的资源管理、数商运营、生产加工、交易流通四大功能，在保障数据主权和安全的前提下，打破跨平台数据壁垒，畅通“数据加工厂”及“数据融通市场”，促进数据要素流通流转。截至目前，中国联通已参与多个国家级试点项目，并支撑深圳、南京等4个数据流通利用基础设施试点建设。

转向身后的经济运行智能体，中国联通依托宏观经济数据、产业及企业数据、人口数据，打造的面向全国的“五策五势”经济社会数智孪生平台跃入眼帘。该平台基于城市的经济运行、产业分析和人口洞察，实现“观、防、管、服”的经济大脑协同治理能力，目前已服务30多个国家部委及20余省，为各级政府提供经济运行监测分析、预测预警、决策支持与施策等服务，有效提升政府经济运行调节能力。

AI赋能让千行百业更智能

中国联通展区内的具身机器人正在精准抓取和分拣桌上的小零件，吸引了无数参展群众的目光。在AI赋能数字经济展区，中国联通现场展示了联通基于格物Unilink平台及5G的全套AI解决方案，依托5G边缘智算能力，整合5G工业控制、5G机器视觉、数字孪生等能力，构建“感知-决策-执行”一体的工业智能体平台。现场展示了5G一体化5G算网数控一体设备、5G工业实时控制套件、机器人视觉检测展项、具身智能分拣展项。通过机器视觉和人工语言交互，具身智能机器人可实现目标的识别，规划自主线路，完成物体的抓取和分拣。该系统还集成动捕套装、VR遥操，端云协同高效采集数据，通过流水线质检标注优化AI训练，适用于工厂搬运等场景。

在AI赋能数字政务展区，政务热线智能体、基层减负智能体等政务平台标杆性案例跃然屏上，充分展示了中国联通依托数字技术与政务服务融合创新，为基层减负增能，打通政府联系服务群众“最后一公里”的优秀成果；在AI赋能数字文化展区，中华文明云展、中华器灵智能体及品牌文创展品吸引观众驻足观看；在AI赋能数字社会展区，中国联通打造的城市全域数字化转型、乡村振兴智能体、明曦智教智能体集中亮相，是数字技术赋能社会治理的有力实践；在AI赋能数字生态文明展区，福建省木兰溪全流域治理平台、福建省漳州市海洋灾害综合防治系统及福建省河湖天地网监管平台等项目展示了中国联通赋能生态治理的数字化实力；在AI赋能医疗健康展区，“仲思”中医门诊智能体、先天性心脏病筛查智能体、手术室辅助智能体、公卫应急智能体等四大创新应用展现了中国联通以AI技术推动精准医疗，让优质医疗资源普惠大众的科技担当。

此外，在联通智家展区，展出了中国联通面向智慧家庭场景，打造的“端、边、云、智”融通的产品体系，包括智享生活的云智手机、具备强大云端算力和灵活多设备同步特性的云智电脑、提供云端专享AI特色服务的通通助手以及实现视频电话会议和互联网会议模式互通的联通云。

作为数字信息运营服务国家队、数字技术融合创新排头兵，中国联通将继续实施融合创新战略，以“聚数融智”创新实践，为网络强国、数字中国建设作出新的贡献。

(责编：董童、李楠桦)

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