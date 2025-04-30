欧阳易佳

水是事关国计民生的基础性自然资源和战略性经济资源。我国是水资源极度短缺的国家，面对水资源、水生态、水环境的刚性约束，全面推进工业用水循环利用，缓解水资源短缺、保障水生态安全，是实施全面节约战略的重要举措。

“工业节水减排是发展节水事业的关键环节。”日前，水利部发展研究中心研究员张旺接受记者采访时表示，我国工业门类齐全，企业众多，工业用水占全社会用水总量的16.4%，废污水排放量约占全社会废污水排放总量的18%，推进工业节水减排是一项长期艰巨的任务。

近日，水利部等五部门联合印发《关于全面构建节水制度政策体系的意见》（以下简称《意见》）。《意见》提出，到2030年，我国的节水政策法规标准更加完善，管理效能显著增强，全国用水总量严格控制，万元国内生产总值用水量和万元工业增加值用水量较2025年下降10%以上。

如何推进工业节水减排？怎样督促工业企业建立健全定额管理体系和精准计量体系？

在定额管理体系方面，《意见》明确提出，根据工业门类、工艺流程等分类制定用水定额，强化用水定额全过程管理，实施重点用水行业用水定额贯标和水效领跑者引领行动。特别是对高耗水、高排放工业项目制定强制性用水定额，强化定额刚性约束。

张旺介绍，在国家层面，水利部会同市场监管总局、组织制定工业行业国家用水定额，已发布实施工业用水定额国家标准70项。地方层面，省（自治区、直辖市）人民政府可以制定严于国家用水定额的地方用水定额，国家用水定额未作规定的，可以补充制定地方用水定额。

“我们不断完善重点工业行业用水定额激励约束机制。”张旺表示，通过推广典型案例等方式，鼓励进一步提升用水效率；对于没有达到用水定额通用值（限定值）的已建用水单位，要严格执行超定额累进加价制度，推动限期实现节水目标。对新（改、扩）建用水单位，达不到用水定额先进值的不得批准新增取水许可申请。

张旺补充，加大用水定额管理执法力度。对于重点行业高耗水工业企业用水水平超过用水定额且未按期进行节水改造等违法行为，依法依规采取处罚措施，落实重点行业用水单位节水法律责任。

在精准计量体系方面，《意见》提出加强工业用水计量器具配备和管理，强化水资源刚性约束和动态监管，加快建立用水全过程精准计量体系，着力提升精准计量智能化水平等四方面的建设任务。

“通过完善企业、园区供用水计量体系和在线监测系统，尤其对火力发电、钢铁等高耗水工业用水计量器具配备和管理，依法计量各类水源、用途、主要用水系统的用水量。”张旺说，“同时，加强新型、智能节水计量器具的研发、生产和应用，升级改造企业园区用水数字化平台，完善智能化管控、管网漏损监测等系统建设，实现工业用水计量的数字化、网络化、智能化。”

如何推进工业用水循环利用？张旺认为，应加强工业园区水系统规划布局，统筹建设新改扩建工业集聚区供水、排水、废水处理及循环利用设施，促进企业间串联用水、分质用水，实现一水多用和循环利用。在已建工业集聚区内开展以节水为重点内容的绿色高质量转型升级和循环化改造，加快节水及水循环利用设施建设。同时，建立企业节水源头规划设计、过程监测监控、末端处理回用的“全周期”管控机制，全过程推动工业水循环利用，努力实现工业废污水“零排放”，促进工业水循环利用。

张旺表示，要将节水制度政策“四梁八柱”总体设计细化为“施工图”，推动节水制度政策体系落地见效。（实习生胡育文对本文亦有贡献）

(责编：王连香、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经