人民网北京4月30日电 （欧阳易佳）据水利部消息，4月29日，国家防总副总指挥、水利部部长李国英主持召开抗旱保供水会商会，视频连线水利部黄河水利委员会、珠江水利委员会，分析研判当前旱情形势，进一步安排部署我国西南及北方小麦主产区抗旱保供水工作。

数据显示，今年3月以来全国面平均降雨量偏少11%，北方地区面平均降雨量偏少近3成。据水利部预测，未来十天，北方旱区仍无有效降雨，旱情呈持续发展态势。北方地区冬小麦生长陆续进入抽穗、孕穗、灌浆期，是保证产量的关键期，且对水分需求量大，抗旱工作形势严峻、任务艰巨。

李国英表示，抗旱保供水是当前防灾减灾工作的重点，要全力支持受旱地区做好抗旱保供水工作。一是持续加强雨情、水情、墒情、农情和存量水资源滚动监测预报，动态分析研判旱情发展态势，为抗旱保供水提供决策支持。二是充分运用农村供水保障“3+1”标准化建设和管护模式，制定完善供水保障方案，落实单元责任，不落一户一人，确保旱区群众饮水安全。三是根据灌区农作物时令灌溉用水需求和引水水位、流量需求，水库灌区精准调度水库下泄流量、水量，河道灌区精准调控河道泄放流量、过程，逐灌区、逐时段精细精准做好灌溉保障，切实发挥灌区抗旱主力军作用。四是流域水资源调度服从抗旱调度，超前分析旱情影响，科学精准调度黄河、海河、珠江等流域骨干水工程，全力确保旱区城乡供水安全和北方小麦主产区抗旱用水需求。

(责编：王连香、高雷)

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