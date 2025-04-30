原标题：水井坊2024年营收突破50亿 展现长期发展韧性

4月29日晚间，水井坊发布2024年年报及2025年一季报。2024年全年营收突破50亿元。

根据报告，水井坊2024年实现营业收入52.17亿元，同比增长5.32%；实现净利润13.41亿元，同比增长5.69%。2025年一季度，水井坊实现营业收入9.59亿元，同比增长2.74%；实现净利润1.9亿元，同比增长2.15%。2025年第一季度，公司营业收入与净利润实现双增长，延续了2024年整体向好的态势。受邛崃项目一期投产以及对部分经销商放开信用销售的影响，公司现金流同比出现一定下调，但整体财务情况依旧保持健康，长期稳健经营积累与战略布局将为后续增长奠定基础。

“在白酒消费场景和消费行为发生结构性变化的当下，水井坊围绕 ‘极致消费体验、扩容增长动能、实现健康、跨越式发展’这一目标，制定了面向未来五年的长期发展战略。2024年和2025年一季度，公司上下贯彻‘以消费者为导向’的精神，在实现健康、稳定的发展的同时，更为我们高质量落地五年战略规划打下了坚实的基础。” 水井坊总经理胡庭洲表示。

以消费者为导向 强化增长韧性

目前，白酒行业正经历从“供给驱动”到“需求引领”的结构性转型，白酒消费呈现出情感需求增加，消费场景日趋多元化的趋势。面对行业的变化，水井坊坚持以消费者为核心，以动销为锚拉动业绩成长；全渠道扩容以服务日益多元的消费场景；通过强化品牌情感链接抢占消费者心智份额，实现了健康、稳健的增长。

今年春节旺季期间，水井坊聚焦动销，结合数字化、精细化的营销策略，提升消费端资源配置的力度与效率。2025年一季度公司动销同比实现双位数增长，并带动渠道库存在保持合理水平的基础上，进一步得到优化。

面对消费场景与消费渠道多元化的趋势，水井坊线下线上并举，持续拓展全渠道终端网络，打通线下、线上渠道。2024年，水井坊新签约线下门店超过1.5万家，较大幅度拓展了终端渠道容量。与此同时，公司还积极布局电商平台和O2O渠道，与美团、京东等多家主流平台合作，打造“水井坊品牌馆”，为全国超50座城市的消费者提供 “30分钟达”服务，带动包括电商在内的新零售业务在2024年实现了高双位数的成长。

为更好地满足消费者日益增强的情感需求，水井坊围绕“喝美酒、庆美事”的品牌定位，聚焦核心消费场景与消费人群，打造更加“走心“的品牌体验。在农历乙巳蛇年伊始，水井坊x天坛“开运大典”以酒祈运，将酝酿600余年的美事与好运传递给消费者。

“随着消费需求在不同价格带上的进一步分化， ‘水井坊‘品牌聚焦次高端，进一步强化与消费者的情感共鸣，成为持续驱动公司业绩成长的’主引擎’; 同时，我们推出了 ‘第一坊’高端品牌，其目的是激活‘中国白酒第一坊’这一稀缺品牌资产，打造‘博物馆级’的高端产品，在满足高端白酒消费者对产品个性化和稀缺性需求的同时，带动水井坊整体品牌价值的提升。“ 水井坊首席市场与数字商务官周苑忻表示。

除国内市场，水井坊在海外市场的拓展方面亦有着不俗的表现。2024年，水井坊海外市场同比增长约45%。

稳步推进可持续发展战略 打造具有长期投资价值的企业

在披露财报之际，水井坊连续第四年发布了独立编制的《环境、社会和公司治理(ESG)报告》，全面展现过去一年企业在可持续发展领域的进展和成效。值得关注的是，本次报告披露了水井坊系统性碳减排目标：水井坊承诺在2024-2030年期间，通过生产技术升级与能效管理优化，实现范围一（直接排放）及范围二（外购能源间接排放）温室气体累计不低于60000吨的减排量。同时，企业还将深化产业链协同，联动上下游合作伙伴构建低碳生态圈，通过全产业链的绿色转型持续强化企业的长期发展韧性。

“在白酒消费主权加速回归消费者的今天，包括水井坊在内的许多白酒企业都不约而同地选择了以消费者为核心的发展策略。为了将这一理念落到实处，我们围绕品牌、产品、渠道、企业文化等领域，全面梳理、升级了公司的发展战略。” 水井坊总经理胡庭洲表示，“公司在充满挑战的环境中所表现出的发展韧性， 让我们更加有信心、有底气，持续推进各项战略规划的高质量落地，实现公司健康、跨越式的发展，使水井坊成为更具长期投资价值的企业。”

(责编：董童、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经