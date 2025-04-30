青岛啤酒：2025年一季度销量营收净利实现“三增长”
2025年04月30日10:12 | 来源：新华网
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原标题：青岛啤酒发布2025年一季度报告 销量营收净利“三增长”
4月28日，青岛啤酒发布2025年第一季度报告，销量营收净利实现“三增长”。实现产品销量226.1万千升；实现营业收入人民币104.46亿元；实现归属于上市公司股东的净利润人民币17.10亿元，同比增长7.08%。
报告期内，青岛啤酒继续发挥品牌和品质优势积极开拓市场，持续推进品牌优化和产品结构升级，主品牌青岛啤酒实现产品销量137.5万千升，同比增长4.1%；中高端以上产品实现销量101.1万千升，同比增长5.3%。线上和线下相结合加大品牌推广力度，加快新商业、新零售业务拓展，线上销量再创新高，即时零售业务保持快速增长，公司经营效率不断提升。
(责编：董童、李楠桦)
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