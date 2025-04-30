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山西汾酒：2024年营收超360亿元

2025年04月30日10:29 | 来源：证券日报网
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原标题：多领域实现关键突破 山西汾酒2024年营收超360亿元

　　4月29日，山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“山西汾酒”）发布2024年年报暨2025年一季报。报告显示，2024年公司营业收入360.11亿元，同比增长12.79%，归属于上市公司股东的净利润122.43亿元，同比增长17.29%。每股收益10.04元，同比增长17.20%。2025年一季度营业收入165.22亿元，同比增长7.72%，归属于上市公司股东的净利润66.48亿元，同比增长6.15%。

　　2024年，山西汾酒通过“公正立道、科学经营、重点突破、提势增能”的发展理念，构建了从管理优化到市场拓展，从文化深耕到产品创新的系统性发展框架。其核心在于以制度保障管理效能、以科学方法提升效率、以差异化战略实现突破，最终通过品牌势能与品类引领进一步巩固行业地位。

　　2024年，山西汾酒在产品、市场等多领域实现关键突破。

　　一是战略管理再升级：全面启动复兴纲领第二阶段（2025—2030年），优化“一体两翼”品牌战略，明确青花汾酒系列高端化、竹叶青酒抢占银发市场、杏花村酒全国布局等营销策略。公司持续开展对标世界一流企业价值创造行动，推动企业的战略支撑作用更加凸显，长期价值的实现能力更加强劲。

　　二是品牌塑造再创新：公司丰富品牌传播策略和渠道，策划举办“走进汾酒第一车间”、封藏大典等品牌推广活动，不断强化内容营销传播矩阵，提高了品牌的美誉度。公司加强汾酒文化的发掘、保护与推广，牵头成立中国酒业活态文化研究院，展现汾酒蓬勃的生命力和巨大的影响力。公司发布青花26，填补青花汾酒系列价格空白区间，延续“伏曲冬酿”工艺，增强青花汾酒系列产品竞争力。

　　三是发展质量再提升：公司充分发挥科研创新主体作用，成立了“山西省生态酿造技术创新中心”的省级科研平台，在创新品质营销、酿造生态解析、原粮基础研究、装备研发应用等多个领域取得新进展。公司秉持ESG理念，将环境、社会和治理责任融入企业发展战略的每一个环节，优化原粮基地绿色认证140余万亩，发布碳达峰行动方案，构建全产业链绿色体系，积极履行国企责任。

　　2025年，山西汾酒将继续以复兴纲领为指引，秉持“以消费者为中心，品质与文化高于一切”的核心价值观，走好汾酒复兴的第二阶段，为中国白酒行业高质量发展贡献更多力量。（记者 刘钊）

(责编：董童、李楠桦)
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