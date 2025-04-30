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4月份我国制造业PMI为49%

2025年04月30日10:45 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月30日电（记者潘洁）国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会30日发布数据，受前期制造业较快增长形成较高基数叠加外部环境急剧变化等因素影响，4月份，制造业采购经理指数（PMI）为49%。

　　产需两端均有放缓。生产指数和新订单指数分别为49.8%和49.2%，比上月下降2.8和2.6个百分点，制造业生产和市场需求均有所回落。从行业看，农副食品加工、食品及酒饮料精制茶、医药等行业两个指数均位于53%及以上，产需较快释放；纺织、纺织服装服饰、金属制品等行业两个指数明显回落，均低于临界点。

　　高技术制造业持续向好。从重点行业看，高技术制造业PMI为51.5%，明显高于制造业总体水平，其生产指数和新订单指数均位于52%及以上，高技术制造业延续较好发展态势。装备制造业、消费品行业和高耗能行业PMI分别为49.6%、49.4%和47.7%，比上月下降2.4、0.6和1.6个百分点，景气水平不同程度回落。

　　价格指数有所下降。受市场需求不足和近期部分大宗商品价格持续下行等因素影响，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为47%和44.8%，比上月下降2.8和3.1个百分点，制造业市场价格总体水平有所下降。

　　预期指数保持扩张。生产经营活动预期指数为52.1%，继续位于扩张区间。部分行业企业对近期发展信心较强，其中食品及酒饮料精制茶、汽车、铁路船舶航空航天设备等行业生产经营活动预期指数均位于58%及以上较高景气区间。

(责编：赵光霞、白宇)
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