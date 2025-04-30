人民网记者 夏晓伦

在云南大理古生村的科技小院宿舍墙上，贴着一张特殊的“成长路线图”：从入户调研被拒的委屈，到直播带货爆单的喜悦，记录着新农人杨静的蜕变历程。

三年前，这个内向的姑娘第一次走进古生村，连续四次被农户拒之门外的经历让她躲在屋里掉眼泪。如今，她已成为带动20余个科技小院农产品“上网”的创业先锋。

转折点发生在2024年丰收节。一场直播中，杨静精选的四川冷笋、广西虾干等22款产品上架即售罄，广西农户发来的感谢视频让她热泪盈眶：“原来我们的努力真的能改变农户的生活。”

毕业后，她放弃城市的就业机会，选择留在科技小院创业，如今她已筹备上线100余个地区农产品SKU（最小存货单位），覆盖全国8省的小院特产。

杨静将优质的小院农产品上架电商平台，帮助农户增收。刘长白摄

“以前农户觉得科技遥不可及，现在他们看到手机能变成‘新农具’，数据能变成‘新农资’，积极性全被调动起来了。”杨静指着手机里不断跳动的订单说。

助力农业农村高质量发展，不仅要让农民“种得好”，更要让农业“接上网”、产品“卖得好”，只有农民“赚得多”，生态才能“保得住”。而这离不开农业复合型人才的培养与支持。

科技小院的育人模式打破了传统课堂的边界。学生们白天在田间测土配方，晚上在直播间学习带货技巧；既要掌握土壤营养学知识，也要精通电商平台规则。这种“接地气”的培养方式，让走出小院的学生兼具科研素养与市场思维。

如今，古生村 “数商兴农科技小院”正式揭牌。这个扎根田间地头的“创新驿站”，不仅承载着农业科技攻关的使命，更肩负着培育“懂技术、会经营、善电商”新农人的重任。

这是全国 1800 余个科技小院中首个聚焦“数字商业”的特殊存在，其核心在于构建“党政产学研用”六位一体的实践育人体系——政府统筹资源、高校输出智力、企业提供支撑、农户参与实践，形成从科研到应用、从生产到销售的全链条闭环。

4月25日，数商兴农科技小院揭牌仪式在云南大理古生村举行。刘长白摄

“作为支持科技小院发展的社会商业力量，电商平台助力科技小院的工作重心正从农业生产端延伸至销售端，希望推动小院的优质农产品从‘销售无门’到‘抢购一空’。”揭牌活动现场，中国工程院院士、中国农业大学教授张福锁表示，“数商兴农科技小院是全国科技小院里独一份的存在，实现了教育、科技、人才一体化培养的目标，能够实现创新链、产业链、人才链深度融合。”

截至目前，该科技小院已落地1个养分智慧管控平台项目、支持了7个农业高质量科研课题、协助20多个科技小院的优质农产品“触网”，是“全国科技小院协作网”的活动基地和大本营。

自2009年成立以来，科技小院已在全国建成超1800个，足迹覆盖31个省份和新疆生产建设兵团。“如果说每个科技小院是一枚星火，那么数商兴农科技小院将为这些星星之火添上燎原的东风。”拼多多副总裁侯凯笛表示，包括优质的小院农产品在内，拼多多“千亿扶持”计划希望覆盖更多的好产品、好商家、好技术，让农户、用户、商户都能共享产业链增值收益。

古生村的故事，是中国农业从“汗水农业”迈向“智慧农业”的缩影，更是电商与乡村同频共振的生动写照。如今，数字技术与乡土中国深度融合，新农人接过乡村振兴的接力棒，一幅“农业强、农村美、农民富”的壮美画卷正徐徐展开。

(责编：王连香、高雷)

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