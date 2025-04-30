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《绿色中国》系列报道：

春风吹向库布其 荒漠也能变绿洲

 欧阳易佳 皇甫万里
2025年04月30日13:43 | 来源：人民网
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4月初，内蒙古“三北”工程黄河“几字弯”攻坚战区开工拉满弦，气氛紧张而充满希望。在鄂尔多斯市达拉特旗的库布其沙漠，多台挖掘割灌机齐上阵，为后续的防沙治沙工作做好准备。

8点整，从银肯沙作业区，到白土梁林场，再到恩格贝生态园，记者从内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗一路向南，前往库布其沙漠腹部，看“三北”工程如何让荒漠变绿洲。

随着车窗外的景色逐渐变得荒凉，中国第七大沙漠——库布其沙漠的辽阔面貌清晰展现：东西长达150公里，南北宽15-20公里，占了达拉特旗三成的地盘。

面对如此广袤的沙漠，防沙治沙难在哪？库布其沙漠沙高壑深，沙丘起伏。更让人头疼的是，漫漫黄沙形成的沙尘暴。

“大漠一场风，从春刮到冬。”“95后”治沙人潘磊自从2022年大学毕业后返乡，就投身于库布其沙漠治理，谈到治沙前的情况，潘磊眉头紧锁，“家里老人说，以前刮沙尘暴，尤其是在春天，吃饭都得拌着沙吃。”

如何治沙？2023年，达拉特旗提出“消灭东段、南部围堵、西部封禁、北缘锁边、中部切割”分区治理，一道东西长20公里，南北宽2公里的绿色长廊，堵住了向北蔓延的库布其沙漠，牢牢锁住沙漠之边。

从最初的“一锹一苗”绣出沙漠绿斑，到如今无人机“种草”、机器人植树，“三北”工程荒漠化治理“科技感满满”。如今，达拉特旗的机械治沙覆盖率达到60%。

在库布其沙漠中段北端的恩格贝生态示范区，满山的樟子松、榆树和杨柴迎着阳光向上生长。谁也不曾想到，这样一个林丰草茂的生态绿洲曾经是一片荒凉的沙地。

对于农业技术员刘雪芹而言，治沙早已融入她的日常生活，每一粒播进土壤的种子，每一苗瓜果蔬菜，她都有着最深的感情。

“种树还草，还草于田，是改良土壤的重要一环。”在恩格贝工作的十余年，刘雪芹成功将恩格贝的沙漠土壤进行了有效改良，真正变沙漠为“沃土”。

2023年，内蒙古农业大学对改良后的土壤进行采样监测，结果显示，土壤有机质含量已达3%以上，沙漠真的成了沃野。

“地球卫士奖”获得者卢琦表示，“恩格贝通过科学治理和改良沙漠，在当地实现了‘南果北种、夏果冬食’，同时带动沙区产业转型，形成了人沙和谐的恩格贝模式，为其他荒漠化地区提供了一个很好的样本。”

自然资源部公布数据显示，我国“三北”工程攻坚战已完成治理面积7600多万亩，三大标志性战役取得了实质性进展。

绿色的成绩单，展现大国担当；而这份信心和底气，也在这个春天悄然生长。

(责编：王连香、高雷)
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