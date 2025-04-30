对话企业家·服务美好生活
贝泰妮郭振宇：下足“硬功夫” 筑牢品牌根基
企业发展一头连着生产、一头连着生活。2024年，我国经济总量再上新台阶,首次突破130万亿元,人均国内生产总值超过1.3万美元。人们生活正从“衣食无忧”到“高品质生活”、从“有没有”到“好不好”进行转变。
面对日益增长的美好生活需要，如毛细血管般扎根在各行各业的众多企业积极作为，将服务带至大街小巷，极大满足并丰富着人们的生活选择。人民网《对话企业家》栏目推出“服务美好生活”系列访谈，洞察消费、生活趋势，展现企业在紧跟时代发展中守正创新，服务人民群众美好生活的初心与担当。
在消费供给日益丰富的今天，外在美成为不少人关注自身、表达自我的方式。
“过去，‘颜值经济’繁荣了美妆产业。如今，消费者不再单纯聚焦产品的成分功效和情绪满足。护肤行业需逐步摆脱轻研发、重营销的传统模式，用产品来满足真需求。”近日，贝泰妮集团董事长、总裁郭振宇做客人民网《对话企业家》栏目，分享了对功效护肤行业的深刻洞察。
创立于2010年的薇诺娜，是一个专研敏感肌肤的功效性护肤品牌。“当时，功效护肤市场还未被广泛关注，国内护肤产品与国际巨头差距明显。若想在市场竞争中突围，必须走差异化路线。”他看到，旺盛的消费需求撑起美妆护肤的广阔市场，由其衍生的细分领域仍待挖掘。这一判断，点燃了郭振宇的创业热情。
然而，创业道路并非一帆风顺。皮肤作为人体最大的器官，看似简单的表象背后蕴藏着复杂、综合的机理，是一项涉及生理学、病理学的系统研究。对“资源有限”的初创企业而言，如何与时间赛跑，成为一个迫切需要解决的问题。
“起初，我们什么都抓，发现什么也抓不住。”郭振宇坦言，头几年的摸索收效甚微。怎么办？
“与其多番试错、泛泛而为，不如聚焦发力、单点突破。”得益于以往学术研究、品牌管理的经历，郭振宇以制药的思路，按照靶点、通路、成分、验证等环节逐一破题。
这一看似回归“舒适圈”的做法，成功敲开了功效护肤的大门。3年后，一款聚焦敏感肌人群的产品问世，带动品牌进入高速发展期。
这次奔跑，让薇诺娜成功登陆深圳主板。顺应国内化妆品市场高速发展浪潮，2021年，薇诺娜母公司——贝泰妮成功上市。
机遇与挑战并存。这次高光带来的，不止是荣誉，还有更为激烈的竞争。在博弈背后，亦隐藏着行业对营销见顶的普遍焦虑。
“我国电商非常发达，流量营销成就了很多品牌，这是事实。但今天流量红利已然见顶，营销效率达到瓶颈。若过度依赖流量，将反向影响品牌口碑。”他说。
如何打破流量掣肘、翻越竞争藩篱，这一次，郭振宇再次坚定“初心”——让硬实力成为最好营销方式，达成从“货找人”到“人找货”的转变。
这一判断，对应的是研发投入的增加。根据公开资料，贝泰妮上市后，研发投入连年增长，从2020年的6300万元增至2023年的超3亿元，占同期销售额比例超5%，研发范围覆盖皮肤学、病理学、生物学，和植物活性成分筛选及临床验证等多个领域。
如今，回看这一段历程，郭振宇表现从容。这份从容来源于他对竞争本质的认知：“流量营销也好品牌推广也好，说到底是产品力的竞争。”
在很多人看来，这条路难免有些“吃力不讨好”。
长期以来，我国在化妆品质量监管上践行高标准、严要求，对直接作用于人体皮肤的产品原料采取“准入制”。品牌进行新原料申报后，通常享有2-3年排他期。
原料研发犹如“旱地掘金”，投入大、周期长、风险不确定，不少品牌因此选择与原料厂商合作，共担风险。
既然如此，缘何逆流而上？郭振宇对此有着更长远的考量。“做企业既要向内看也要向外看。我们是云南走出来的企业，一方面，原料共享能推动整个行业欣欣向荣，另一方面，也能让资源转变为高科技，把云南的植物资源推向世界，转化为经济优势、发展优势。”
以聚焦找准定位、以营销打开销路、以创新实现共赢，郭振宇的愿景逐渐清晰。
“我直到50岁才豁然开朗，有种终于找到自身道路的感觉。”从早年的学术研究到后来的医疗器械研发，再到如今的产业应用，在郭振宇看来，自己的每一步皆是对健康的不懈探索。
有优秀传统的滋养，有广阔市场的浸润，有完善产业和良好环境的托举，这个在云南成长扎根的企业家，不断在这片土地上汲取营养，静待万物生发。
“中国经济的崛起、消费者对国货的信心，这些都足以支撑国货品牌加速崛起。贝泰妮也将抓住机遇，推动云南植物资源走向全球，让中国品牌在世界舞台上展现独特魅力。”他说。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国家队出手！智能科研平台ScienceOne发布
- 人民网北京4月30日电 （记者赵竹青）4月29日，中国科学院自动化研究所（以下简称“自动化所”）在第八届数字中国建设峰会上发布基于科学基础大模型的智能科研平台ScienceOne。 自动化所牵头，联合中国科学院计算机网络信息中心、文献情报中心、数学与系统科学研究院、高能物理研究所等兄弟单位以及中科闻歌、中科紫东太初两个产业化平台联合攻关，率先构建了基于架构集成方案的科学基础大模型，并研发了以其为基座的智能科研平台ScienceOne，支持跨学科成果涌现，推动实现多学科协同的智能科研新范式。…
- 评论
- 关注