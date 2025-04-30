人民网记者 王仁宏

企业发展一头连着生产、一头连着生活。2024年，我国经济总量再上新台阶,首次突破130万亿元,人均国内生产总值超过1.3万美元。人们生活正从“衣食无忧”到“高品质生活”、从“有没有”到“好不好”进行转变。 面对日益增长的美好生活需要，如毛细血管般扎根在各行各业的众多企业积极作为，将服务带至大街小巷，极大满足并丰富着人们的生活选择。人民网《对话企业家》栏目推出“服务美好生活”系列访谈，洞察消费、生活趋势，展现企业在紧跟时代发展中守正创新，服务人民群众美好生活的初心与担当。

在消费供给日益丰富的今天，外在美成为不少人关注自身、表达自我的方式。

“过去，‘颜值经济’繁荣了美妆产业。如今，消费者不再单纯聚焦产品的成分功效和情绪满足。护肤行业需逐步摆脱轻研发、重营销的传统模式，用产品来满足真需求。”近日，贝泰妮集团董事长、总裁郭振宇做客人民网《对话企业家》栏目，分享了对功效护肤行业的深刻洞察。

创立于2010年的薇诺娜，是一个专研敏感肌肤的功效性护肤品牌。“当时，功效护肤市场还未被广泛关注，国内护肤产品与国际巨头差距明显。若想在市场竞争中突围，必须走差异化路线。”他看到，旺盛的消费需求撑起美妆护肤的广阔市场，由其衍生的细分领域仍待挖掘。这一判断，点燃了郭振宇的创业热情。

然而，创业道路并非一帆风顺。皮肤作为人体最大的器官，看似简单的表象背后蕴藏着复杂、综合的机理，是一项涉及生理学、病理学的系统研究。对“资源有限”的初创企业而言，如何与时间赛跑，成为一个迫切需要解决的问题。

“起初，我们什么都抓，发现什么也抓不住。”郭振宇坦言，头几年的摸索收效甚微。怎么办？

“与其多番试错、泛泛而为，不如聚焦发力、单点突破。”得益于以往学术研究、品牌管理的经历，郭振宇以制药的思路，按照靶点、通路、成分、验证等环节逐一破题。

这一看似回归“舒适圈”的做法，成功敲开了功效护肤的大门。3年后，一款聚焦敏感肌人群的产品问世，带动品牌进入高速发展期。

这次奔跑，让薇诺娜成功登陆深圳主板。顺应国内化妆品市场高速发展浪潮，2021年，薇诺娜母公司——贝泰妮成功上市。

机遇与挑战并存。这次高光带来的，不止是荣誉，还有更为激烈的竞争。在博弈背后，亦隐藏着行业对营销见顶的普遍焦虑。

“我国电商非常发达，流量营销成就了很多品牌，这是事实。但今天流量红利已然见顶，营销效率达到瓶颈。若过度依赖流量，将反向影响品牌口碑。”他说。

如何打破流量掣肘、翻越竞争藩篱，这一次，郭振宇再次坚定“初心”——让硬实力成为最好营销方式，达成从“货找人”到“人找货”的转变。

这一判断，对应的是研发投入的增加。根据公开资料，贝泰妮上市后，研发投入连年增长，从2020年的6300万元增至2023年的超3亿元，占同期销售额比例超5%，研发范围覆盖皮肤学、病理学、生物学，和植物活性成分筛选及临床验证等多个领域。

如今，回看这一段历程，郭振宇表现从容。这份从容来源于他对竞争本质的认知：“流量营销也好品牌推广也好，说到底是产品力的竞争。”

在很多人看来，这条路难免有些“吃力不讨好”。

长期以来，我国在化妆品质量监管上践行高标准、严要求，对直接作用于人体皮肤的产品原料采取“准入制”。品牌进行新原料申报后，通常享有2-3年排他期。

原料研发犹如“旱地掘金”，投入大、周期长、风险不确定，不少品牌因此选择与原料厂商合作，共担风险。

既然如此，缘何逆流而上？郭振宇对此有着更长远的考量。“做企业既要向内看也要向外看。我们是云南走出来的企业，一方面，原料共享能推动整个行业欣欣向荣，另一方面，也能让资源转变为高科技，把云南的植物资源推向世界，转化为经济优势、发展优势。”

以聚焦找准定位、以营销打开销路、以创新实现共赢，郭振宇的愿景逐渐清晰。

“我直到50岁才豁然开朗，有种终于找到自身道路的感觉。”从早年的学术研究到后来的医疗器械研发，再到如今的产业应用，在郭振宇看来，自己的每一步皆是对健康的不懈探索。

有优秀传统的滋养，有广阔市场的浸润，有完善产业和良好环境的托举，这个在云南成长扎根的企业家，不断在这片土地上汲取营养，静待万物生发。

“中国经济的崛起、消费者对国货的信心，这些都足以支撑国货品牌加速崛起。贝泰妮也将抓住机遇，推动云南植物资源走向全球，让中国品牌在世界舞台上展现独特魅力。”他说。

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(责编：杨虞波罗、高雷)

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