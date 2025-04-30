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国家队出手！智能科研平台ScienceOne发布

2025年04月30日16:37 | 来源：人民网
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人民网北京4月30日电 （记者赵竹青）4月29日，中国科学院自动化研究所（以下简称“自动化所”）在第八届数字中国建设峰会上发布基于科学基础大模型的智能科研平台ScienceOne。

自动化所牵头，联合中国科学院计算机网络信息中心、文献情报中心、数学与系统科学研究院、高能物理研究所等兄弟单位以及中科闻歌、中科紫东太初两个产业化平台联合攻关，率先构建了基于架构集成方案的科学基础大模型，并研发了以其为基座的智能科研平台ScienceOne，支持跨学科成果涌现，推动实现多学科协同的智能科研新范式。

据介绍，作为专注于赋能科学研究的人工智能平台，ScienceOne依托科学基础大模型，瞄准各学科的共性科学研究需求，从数据理解、计算优化、推理评估三个维度实现了能力突破，可平台式、规模化地赋能“假设提出-方案规划-仿真推演-实验验证-规律发现”科研全流程。

ScienceOne本次首发两个工具：S1-Literature文献助手和S1-ToolChain科学工具调度台。

S1-Literature文献助手由自动化所联合中国科学院文献情报中心研发，依托国内最大的科技文献数据库和各类实时开源科技资料，可实现高水平的文献理解与综述自动生成，深度理解常用的科学数据类型，准确解读科学公式与专业表达。目前，文献助手已完成数学、物理、材料等学科适配，未来将动态扩展并实现全学科覆盖。

S1-ToolChain科学工具调度台实现了跨学科数据理解、科学计算与仿真等工具的自主协同调用，通过科学模型标准协议，支持接入各类通用与专业科学模型和工具，以智能体进行工具流编排和任务串联。当前，科学工具调度台已集成数理化与工程学科近300个多模态科学数据分析、微分方程求解、离散优化、跨尺度仿真等工具。

据介绍，研发团队下一步将开源科学基础大模型S1-Base，并发布以此为基座的科学智能体工厂S1-Agent，共同形成平台化工具体系，助力打造AI4Science新范式。

(责编：赵竹青、高雷)
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