人民网北京4月30日电 （记者许维娜）上海一高校团队将江西非遗米粉制作搬上直播间，单场助农直播带动月销售额突破20万元；贵州一高校团队为山区葡萄设计生态种植溯源体系，通过短视频让农产品溢价50%；北京一高校团队研发的AI选品系统落地山东，指导菜农将滞销率压降至3%、单亩收益提升25%……

在推进乡村全面振兴的过程中，青年大学生正以创新实践书写新时代“乡村振兴故事”。在此背景下，不少实践活动也为青年创业者提供了广阔的舞台，让青年才智在田间地头得到充分施展。

日前，“王力杯”乡村振兴返乡创业大学生直播系列活动新闻发布会暨启动仪式在北京举行，该活动由中国青年报社、中国国际科技促进会、中国乡镇企业协会等单位共同开展，王力安防总冠名。

“当前，我们迎来了前所未有的发展机遇。大批有志青年学生投身乡村振兴、返乡创业热潮，以人工智能为代表的新媒体蓬勃兴起，为乡村振兴开辟新途径、增添新活力。”中共中央对外联络部原副部长马文普表示，活动为青年学生实现人生价值搭建舞台。

活动采用线上线下结合的创新模式，以直播为核心，以短视频和短剧作为内容推广与流量入口，为乡村振兴注入新元素，既能高效传播乡村特色资源、精准对接市场，又能推动农工文旅全产业链发展，提升地域经济效益。

马文普表示，大学生和青年群体在乡村振兴中扮演着无可替代的重要角色。他们具备时代眼光、创新思维、丰富知识与蓬勃活力，是乡村振兴的主力军。青年们能够充分发挥自身优势，运用新媒体技术挖掘乡村特色资源，助力农产品上行，打造文旅IP，传播乡村文化。

这些青年为何纷纷选择创新创业，电商平台对他们的吸引力来自何处？

据主办方介绍，全国众多高校创业团队将参与活动，聚焦文旅、非遗、农产品及区域品牌等领域，借助新媒体开展直播推广、文化传播等实践。为助力青年成长，活动构建“进阶－深入－共创”三阶段赋能体系，邀请行业嘉宾进行实战培训，联合优质MCN机构孵化，并整合企业资源在供应链、流量、创业就业等方面提供支持，形成“人才培养－市场转化－商业合作”的闭环。

作为总冠名单位，王力营销总经理朱剑彪表示，企业将支持青年返乡创业视为社会责任与战略布局，“我们开放全国销售网络，助力大学生创业项目对接市场，并通过产教融合整合企业技术优势与高校创新资源，为乡村产业注入持久活力。”

据悉，王力安防已与北京大学、浙江大学等高校达成合作，依托其数百人的研发团队和年投入近亿元的技术储备，为本次活动提供赋能；同时，企业24小时运营的中央直播间将打造直播矩阵，配套资金支持、技能培训及流量扶持，帮助青年突破“技术+渠道”双重瓶颈。

谈及企业在乡村振兴中的实践，朱剑彪进一步表示，企业以“智能管理、制造、产品、营销”四大战略打造的“未来工厂”，通过普惠价智能门锁、机器人安全门等创新产品研发，不仅带动多地供应链优化、提升务工人员技能，更形成“产业集群培育+青年人才成长”的良性循环。“民族企业的发展始终与国家战略同频，我们希望成为青年创业的‘铺路石’，让乡村振兴的蓝图在实干中落地。”

全国性行业协会商会第四联合党委书记赵泽琨表示，乡村振兴的重要标志是让农产品实现高价值、卖出好价格，而数字化技术、网络基建和直播电商是关键赋能要素，“数字化既能优化农业生产，更能拓宽销售渠道，让优质农产品走向全国”。

他表示，活动通过搭建实践平台，推动农业转型为朝阳产业、助力农民增收，重塑乡村发展面貌，“乡村不仅需要青年的知识和技术，更能给予青年实现梦想的空间，这是一个双向赋能的过程。”

(责编：乔业琼、高雷)

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