人民网北京4月30日电 （记者王绍绍）近年来，全国多地开始探索使用人工智能大模型等技术升级政务服务系统，从提高群众办事效率、缩短获取信息时间，到材料登记免填写，再到为企业提供政策解读，各地积极进行新尝试。

4月28日，2025智能云生态大会·政务合作论坛在福州举办。中国电信副总经理唐珂在会上介绍，中国电信以科技创新为核心，投身“AI+数字政务”建设，取得了一系列新突破：充分发挥数据价值倍增效应，全力推动AI+政务垂直领域深度适配，以“量子+AI”双引擎筑牢政务民生领域安全防线，打造“大维护、大安全、大运营”服务体系，推动AI深度融入政务服务全链条。

人工智能与政务服务正在加速融合，这种深度结合正在重塑政府与民众、企业之间的互动模式。这一改变带来的效果除了让服务效率得到显著提升之外，更促使治理理念的革新，让政府决策从“经验驱动”向“数据驱动”转变。

“面向未来，我们将聚焦四大智能化升级路径：一是构建‘云智一体’智能算网底座，支撑政务云升级；二是依托星辰大模型深化AI+政务应用；三是筑牢量子安全体系，保障政务数据安全；四是以AI服务矩阵赋能政务决策精准化与全域协同。”唐珂说。

据了解，中国电信在城市高质量发展不断进行探索实践。其助力城市全域数字化转型，已经服务300+省市政务云建设运营、100+城市数据智能平台建设、200+城市安全能力池和形成集团-省-市-县-网格五级服务体系；同时加快科技创新，升级数字基础设施、算力服务、数据服务、模型服务和工具平台、大模型安全的能力。

此外，中国电信还利用数据和AI技术赋能政务热线、智能中枢、智慧司法、防汛预警和智慧文旅等行业细分场景，以“算力+平台+数据+模型+应用”一体化服务新模式，助力城市高质量发展、高效能治理和高品质生活。

大会现场，国家信息中心联合11家单位共同发布“公共资源交易人工智能（AI）大模型研究应用成果”。该成果依托AI算法，实现公共资源交易全流程智能化升级。通过对历史数据与市场动态的实时分析，精准匹配项目需求与供应商资源，缩短招投标周期。同时，AI全程监控交易流程，确保信息公开透明，有效杜绝人为干预，推动我国公共资源交易进入智能化时代。

大会还发布了“中国电信数字政务智能体”，该智能体整合多领域政务知识图谱，不仅能快速响应政策咨询、业务办理等常规需求，更能处理复杂场景下的政务诉求。并同步发布“翼治・智能中枢 2.0”“数字司法平台+AI智能体”“智慧水利防汛预警智能体”等七大成果，聚焦城市治理、司法服务、水利防汛等垂直领域，进一步拓宽了AI在多领域的应用生态。

(责编：乔业琼、高雷)

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