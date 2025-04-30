打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

预计运送旅客超95万人次 首都机场迎来“五一”假期出行高峰

2025年04月30日15:48 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月30日电 （记者乔雪峰）随着“五一”假期临近，全国各地的客流明显增多，机场、火车站等场所迎来了繁忙的出行高峰。

记者从首都机场获悉，“五一”假期期间，首都机场预计运送旅客95.7万人次，日均19.1万人次；保障航班5880架次，日均1176架次。

数据显示，节前客流高峰预计出现在4月30日，全天运送旅客21万人次，起降航班1225架次。5月5日，首都机场预计迎来返程高峰，全天进出港旅客约为22.1万人次，起降航班1266架次。

首都机场相关负责人表示，“五一”假期期间，客流量较平日有所增长，旅客出行以旅游、探亲为主，出行目的地主要集中在上海、成都、广州、香港、三亚，以及东京、大阪、首尔、新加坡等城市。“结合假期航班出港及客流高峰情况，首都机场将动态调整旅客流程关键节点的服务引导人员，重点关注早晚高峰时段的值机柜台、安检通道等旅客保障资源，确保旅客顺畅出行。”

近期，随着国家便利人员往来等利好政策的持续推出，叠加“五一”假期临近的影响，首都机场国际及地区旅客吞吐量于4月25日突破500万人次，较去年同期增长19%，韩国、英国、阿联酋等国的出入境旅客量涨幅明显。

据北京边检总站执勤三大队执勤二队教导员张战磊介绍，今年“五一”假期，北京口岸出入境人员量将突破31万人次。其中，首都机场口岸预计出入境人员量为22.5万人次，日均4.5万人次；大兴机场口岸预计出入境人员数量为8.7万人次，日均1.74万人次。

张战磊表示，4月29日、4月30日为出境高峰，日均出境人员量3.4万人次，其中首都机场日均出境2.4万人次，大兴机场日均出境1万人次。“在此提醒广大出入境旅客，出行前要提前了解旅行目的地入境政策，至少提前三个小时到达机场，为后续手续办理留出充足时间。”

此外，自夏秋航季航班换季以来，首都机场陆续新开、恢复符拉迪沃斯托克、特拉维夫、伊尔库茨克等多条国际航线，并计划于5月恢复洛杉矶航线。法兰克福、哥本哈根、维也纳、伦敦盖特威克、布达佩斯等欧洲航线以及香港、东京羽田、大阪、札幌、名古屋等亚洲航线也得到了进一步加密。

截至目前，首都机场航线网络已覆盖全球57个国家的220个航点，其中国际及地区航点数达94个，洲际航线超过40条。

(责编：乔业琼、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
神舟十九号航天员乘组安全顺利出舱
　　人民网北京4月30日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2025年4月30日14时02分，神舟十九号航天员蔡旭哲、宋令东、王浩泽全部安全顺利出舱，健康状态良好。 至此，神舟十九号航天员乘组的太空之旅圆满结束，航天员蔡旭哲重返“天宫”的圆梦征程完美收官，成为目前在舱外执行任务次数最多的中国航天员。…
贝泰妮郭振宇：下足“硬功夫” 筑牢品牌根基
　　 企业发展一头连着生产、一头连着生活。2024年，我国经济总量再上新台阶,首次突破130万亿元,人均国内生产总值超过1.3万美元。人们生活正从“衣食无忧”到“高品质生活”、从“有没有”到“好不好”进行转变。 面对日益增长的美好生活需要，如毛细血管般扎根在各行各业的众多企业积极作为，将服务带至大街小巷，极大满足并丰富着人们的生活选择。人民网《对话企业家》栏目推出“服务美好生活”系列访谈，洞察消费、生活趋势，展现企业在紧跟时代发展中守正创新，服务人民群众美好生活的初心与担当。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部