人民网北京4月30日电 （记者乔雪峰）随着“五一”假期临近，全国各地的客流明显增多，机场、火车站等场所迎来了繁忙的出行高峰。

记者从首都机场获悉，“五一”假期期间，首都机场预计运送旅客95.7万人次，日均19.1万人次；保障航班5880架次，日均1176架次。

数据显示，节前客流高峰预计出现在4月30日，全天运送旅客21万人次，起降航班1225架次。5月5日，首都机场预计迎来返程高峰，全天进出港旅客约为22.1万人次，起降航班1266架次。

首都机场相关负责人表示，“五一”假期期间，客流量较平日有所增长，旅客出行以旅游、探亲为主，出行目的地主要集中在上海、成都、广州、香港、三亚，以及东京、大阪、首尔、新加坡等城市。“结合假期航班出港及客流高峰情况，首都机场将动态调整旅客流程关键节点的服务引导人员，重点关注早晚高峰时段的值机柜台、安检通道等旅客保障资源，确保旅客顺畅出行。”

近期，随着国家便利人员往来等利好政策的持续推出，叠加“五一”假期临近的影响，首都机场国际及地区旅客吞吐量于4月25日突破500万人次，较去年同期增长19%，韩国、英国、阿联酋等国的出入境旅客量涨幅明显。

据北京边检总站执勤三大队执勤二队教导员张战磊介绍，今年“五一”假期，北京口岸出入境人员量将突破31万人次。其中，首都机场口岸预计出入境人员量为22.5万人次，日均4.5万人次；大兴机场口岸预计出入境人员数量为8.7万人次，日均1.74万人次。

张战磊表示，4月29日、4月30日为出境高峰，日均出境人员量3.4万人次，其中首都机场日均出境2.4万人次，大兴机场日均出境1万人次。“在此提醒广大出入境旅客，出行前要提前了解旅行目的地入境政策，至少提前三个小时到达机场，为后续手续办理留出充足时间。”

此外，自夏秋航季航班换季以来，首都机场陆续新开、恢复符拉迪沃斯托克、特拉维夫、伊尔库茨克等多条国际航线，并计划于5月恢复洛杉矶航线。法兰克福、哥本哈根、维也纳、伦敦盖特威克、布达佩斯等欧洲航线以及香港、东京羽田、大阪、札幌、名古屋等亚洲航线也得到了进一步加密。

截至目前，首都机场航线网络已覆盖全球57个国家的220个航点，其中国际及地区航点数达94个，洲际航线超过40条。

(责编：乔业琼、高雷)

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