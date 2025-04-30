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资本市场“活水”浇灌上市后备企业全周期生长

2025年04月30日16:11 |
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近日，湖北省地方金融管理局、湖北证监局、湖北省科技厅、湖北省经信厅、湖北省政府国资委联合印发《新形势下重塑企业挂牌上市服务体系实施方案》，围绕“多层次资本市场募资做培育”，提出总量进位、结构优化、全域覆盖、梯队夯实、专板扩容五大目标，勾勒资本市场“湖北蓝图”。该方案针对企业挂牌上市过程中早期价值发掘、中期规范治理、后期审核发行等不同阶段难点堵点问题，为全省各类企业提供包括挖掘储备、多维培育、申报推进、上市对接等全流程服务，推动企业遵循现代企业治理规律、现代产业培育规律、现代市场运作规律，系统性提升经营质效与核心竞争力，让多层次资本市场“活水”浇灌上市后备企业全周期生长。

一是构建挖掘储备体系，精准选苗强基。坚持政府主导、多方协同，建立“数据＋产业”精准遴选、动态管理机制。企业通过自主申报、各地和各部门筛选、机构推荐、信用价值评价等多渠道入库，针对科技型、成长型、“专精特新”类企业制定差异化准入标准，每年动态更新后备名单，达标企业优先对接各类资源，未达标企业移出名单，实现“优进劣汰、精准蓄能”。

二是完善多维培育体系，全链赋能提效。针对不同发展阶段、行业特性及融资需求的企业，提供“阶梯式培育＋定制化指导”组合服务。在引导企业规范治理方面，通过建设高水平区域性股权市场、实施“千企股改”行动、做实做优资本课堂、用好三四板对接机制，助力企业夯实治理基础，实现层级跃升。组建由交易所、知名机构团队、行业领军人物、金牌董秘参加的专家团，每年走访服务企业，开展资本市场活动，提升企业资本运作专业化水平。在加强企业融资对接方面，依托省企业上市政务服务云平台双向匹配需求，建立名单双向推送机制，发挥S基金和并购基金作用，构建“接力式”股权投资支持体系。同步鼓励金融机构创新业务模式，开展投贷联动、投债联动、投保联动，面向科技型等“金种子”企业试点开展知识价值信用贷等特色产品，让企业成长有路径、融资有通道、转型有动能。

三是优化申报推进体系，疏堵提速护航。提高拟申报企业上市辅导质效，实时跟踪在审企业上市进程。聚焦企业上市申报难点问题，进一步畅通“绿色通道”。对省级“金种子”企业，深化“高效办成一件事”改革，实施容缺受理、限时办结及包容审慎监管，严格规范涉企行政检查，加强舆情联合应对。对在辅、在审企业专班攻坚、特事特办，以“流程减负、服务加码”助力企业跑出上市加速度。

四是升级上市对接体系，协同聚力攻坚。由省地方金融管理局统筹协调，横向强化部门联动，建立跨部门会商机制，纵向穿透市县落实，强化企业上市包保制度。充分发挥交易所基地、区域性股权市场、中介机构、省企业上市发展促进会作用，形成“政府引导、市场助力、社会参与”的协同推进格局。（来源：湖北省人民政府官网）

(责编：董童、李源)
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