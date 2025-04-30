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隆基绿能：HPBC 2.0量产线已全线贯通 电池良率97%

2025年04月30日16:20 | 来源：新华网
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原标题：全行业接连布局BC技术 隆基绿能2025年BC组件出货占比将超1/4

　　4月29日晚间，隆基绿能发布2024年度成绩单，公司实现营业收入825.82亿元。2025年一季度，公司实现营业收入136.52亿元。目前，公司HPBC 2.0量产线已全线贯通，电池良率97%，随着2025年BC产能加速释放，叠加规模化及持续新技术导入带来的提效降本，将推动BC技术迈入大规模应用和生态圈协同发展的快车道。

　　BC生态圈渐成 电池良率达97%

　　2024年，公司研发投入约50亿元，占营业收入比例6%。截至报告期末，公司已获得各类已授权专利数量3342项，其中，拥有BC电池组件专利数量400余项，在新型钝化接触等核心技术方面，构筑了系统坚固的技术护城河。

　　公司HPBC 2.0量产线已全线贯通，电池良率97%，凭借超高效产品价值、领先的全球化渠道和品牌声誉，HPBC 2.0系列组件已在中国、欧洲、中东非、亚太、拉美等全球市场规模化签单出货，领航N型高效技术的量产迭代。

　　为满足快速攀升的市场需求，公司加快HPBC 2.0量产导入和产能升级，2024年，公司实现BC产品出货量超17GW。预计到2025年底，公司HPBC 2.0电池、组件产能将分别达到50GW。

　　随着对BC的价值认同成为行业共识，行业内主流组件厂家从2024年开始陆续发布了自己的BC组件产品，向市场来证明自己未来会在BC技术上逐步发力。2024年，协鑫集团、正泰新能、天合光能、一道新能、华耀光电等企业在各种展会上进行了BC组件的展示，到2025年通威股份、晶澳科技、高景太阳能等企业也进行了高调发布。

　　“过去几年，隆基和爱旭在构建技术护城河等方面意识强烈，包括专利的申请设立；和核心供应商、装备供应商材料进行研发，有限独家的供应、人员管控方面采取更有效措施等。”隆基绿能创始人，总裁李振国表示，现在BC技术在扩散方面情况上来说，算是比较好，不会重蹈TOPCon的覆辙。

　　BC组件量产效率将超26% 技术后劲不断发力

　　2025年，公司将以创造卓越客户价值，追求经营效益为目标，深耕重点战略市场，预计2025年实现硅片出货量120GW，组件出货量80-90GW，其中BC组件出货占比将超过四分之一。据悉，公司单晶硅片在过去十年累计出货量全球第一，组件在过去六年出货量累计稳居前两名。

　　今年一季度，公司实现硅片出货23.46GW（其中对外销售11.26GW）；电池组件出货量16.93GW （其中BC组件销量4.32GW）。在行业寒冬，公司加强库存管理，存货跌价损失不断减少，有效大幅减亏。

　　据悉，隆基的HPBC 2.0组件量产效率最高24.8%，是全球量产效率最高的产品。目前，BC技术效率距离BC的理论极限仍然有2%左右的效率差异。随着技术的不断优化，在未来的3-5年内，BC电池效率会提升到28.5%左右，整体组件效率超过26%。

　　“BC技术成熟比重约能达到80%左右的水平，后面还会有一些优化空间，但是大的堵点和卡点问题已经没有了，已经完全可以真正地在行业里大规模推广。” 李振国表示， 2025年是BC产能爬坡之年，BC产品真正发挥作用会在2026年，越往后展现的效果会越强。

(责编：董童、李源)
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