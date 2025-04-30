原标题：“以奋斗之姿 与时代同行”全国劳动模范吕俊成：“汽车强国之路”上的逐梦人

4月28日上午，庆祝中华全国总工会成立100周年暨全国劳动模范和先进工作者表彰大会在人民大会堂举行。这是我国第17次评选表彰全国劳动模范和先进工作者。2426人受到表彰，包括1670名全国劳动模范和756名全国先进工作者。一个个名字，展现出新时代劳动者的爱国心、创造力。其中，上汽通用五菱汽车股份有限公司总经理吕俊成博士当选全国劳动模范。

吕俊成，一位在中国汽车行业中深耕数十载的专家型企业家，以其卓越的领导力和不懈的奋斗精神，引领上汽通用五菱在新能源转型的道路上勇往直前，成为中国汽车工业高质量发展的杰出代表。

初心如磐，矢志不渝的逐梦之旅

吕俊成自踏入汽车行业那一刻起，便怀揣着为中国汽车工业贡献力量的初心。近20年来，他始终坚守在汽车研发、制造的第一线，见证了中国汽车工业从起步到腾飞的辉煌历程。从一名普通的工程师成长为上汽通用五菱的掌舵人，吕俊成的每一步都凝聚着汗水与智慧。他深知，在竞争激烈的国际汽车市场中，唯有不断创新，才能立于不败之地。因此，他带领团队不断探索新技术、新模式，致力于将上汽通用五菱打造成为中国乃至全球领先的汽车制造商。

作为上汽通用五菱的领军人物，吕俊成深知创新是企业发展的不竭动力。在推动企业加快发展新质生产力、实现转型升级的过程中，他发挥了至关重要的作用。

吕俊成获评全国劳动模范，不仅是对他个人成就的肯定，更是对中国汽车工业发展成就的认可。他的奋斗历程，可以看作是中国汽车工业从弱到强、从跟跑到并跑乃至领跑的一个缩影。他的获奖，将激励更多奋斗者投身到中国汽车工业的发展中来，共同为实现汽车强国梦而努力。

技术突破，打破国外垄断

吕俊成带领上汽通用五菱在技术创新方面取得了显著成果。他主导开发了“天·灵·神”技术体系，这一体系涵盖了智能制造架构、智能模块以及三电核心部件等多个方面，为公司的产品研发提供了强大的技术支持。截至目前，“天·灵·神”技术体系已申请专利1517件，并在多款车型上得到应用。

在核心控制器领域，吕俊成带领团队成功打破了国外技术垄断。他们自主开发了100%国产芯片转向关键控制器、国产双主控芯片高安全性架构安全关键控制器等多个车用控制器，并应用到多家企业，累计装车超300万套。同时，上汽通用五菱已有超过40个控制器搭载国产芯片，装车量已超亿颗，全球小型电动车架构平台车型芯片国产化率达93.5%。

此外，吕俊成还主导开发了神炼电池3.0和灵犀动力3.0等核心技术。神炼电池3.0实现了“五零安全”（零自燃、零扩散、零进水、零侵入、零泄漏），为用户提供了极致的安全保障。灵犀动力3.0则达成了行业最节能动力，采用十合一高集成电驱和碳化硅功率模块等技术，实现了高效集成和极致性能。

在智能驾驶领域，吕俊成带领团队突破了双目惯导视觉的轻地图感知关键技术，打造了灵眸智能驾驶辅助技术矩阵，以安全为最高追求，守护用户出行安全。

智能制造，引领产业升级

吕俊成深知智能制造对于提升生产效率和产品质量的重要性。他主导推动了上汽通用五菱的智能制造升级工作，创建了“岛式精益智造工厂”。这一工厂实现了主线高效能的极简装配和支线满足用户个性化需求的生产模式。通过引入智能机器人、柔性产线、智能群控调度系统和智能感应检测等先进制造工艺，工厂的生产效率提升了40%，兼容性提高了60%，为新能源汽车制造树立了新的范式。

产业链安全对于企业发展也同样重要。因此，他积极参与并推动了“一二五”工程的落地实施。该工程包括建设一个国家级高水平的广西新能源汽车实验室、打造纯电和混动两个百万级产品规模、构建五个百亿级新兴产业集群。

广西新能源汽车实验室已经成为汇聚8大院士团队、形成22个子实验室的重要实践基地。通过产学研深度融合，实验室解决了众多产业痛点和难点问题，为上汽通用五菱的技术创新提供了有力支撑。同时，纯电和混动双百万级产品群的打造也取得了显著成效，实现了企业新能源产品销量突破275万辆。

在产业集群建设方面，上汽通用五菱依托实验室创新成果转化和双百万产品优势，构建了能源系统、电子电控、智慧电驱、智能移动机器人、商业创新等五个百亿级新兴产业集群。这些产业集群的形成不仅提升了公司的核心竞争力，也为中国汽车产业的高质量发展注入了新的活力。

全球布局，开启出海新篇章

迈向全球化是企业实现高质量发展的重要路径。因此，吕俊成主导推动了上汽通用五菱的全球化布局工作。以印尼为支点，上汽通用五菱实现了全产业链出海。神炼电池印尼下线标志着上汽通用五菱在海外市场迈出了坚实的一步。截至目前，上汽通用五菱累计出口已超过120万辆。

在全球化布局的过程中，吕俊成注重与当地政府和企业的合作与交流。通过共同开发市场、共享资源和技术等方式，上汽通用五菱不断提升自身的国际影响力和竞争力。同时，他还积极推动中国新能源汽车标准在国际市场的建设和推广，为中国汽车产业的国际化发展贡献了自己的力量。

人才强企，培育大国工匠

人才是企业实现高质量可持续发展的首要资源。因此，吕俊成高度重视人才队伍建设工作。通过建立“菱大师”人才培养体系和创新“三线融合”技能人才发展模式等方式，上汽通用五菱培养了一大批高素质的技术人才和工匠队伍。

2022年，上汽通用五菱创新提出“菱大师”人才品牌，打造“新八级工”职业技能等级、“菱大师”工匠通道、职业技能竞赛“三线融合”的技能人才发展体系，为公司发展持续输出高技能人才。截至目前，上汽通用五菱已拥有国家级技能大师工作室4个、区级技能大师工作室6个，获国务院政府特殊津贴的8人，自治区劳动模范7人，全国五一劳动奖章2人，广西五一劳动奖章16人，全国技术能手17名，广西技术能手29名，广西工匠5人，上汽通用五菱高技能人才占比近80%。

吕俊成注重产教融合，积极推动职业教育伴随企业走出去，推动学校创新成果向企业集聚，使核心技术快速转化为现实生产力。上汽通用五菱与多所职业院校建立了合作关系，共建了9个产业学院和实训基地。通过共同制定人才培养方案、开发教材、开展实习实训等方式，公司每年为产业链输送1.2万名高技能人才。同时，公司还积极参与国际产学研合作与交流活动，推动中国新能源汽车技术的国际化传播与推广。

时代担当，共筑汽车强国梦

一代人有一代人的担当和使命。吕俊成作为中国汽车领域的“全国劳动模范”以及行业标杆性人物，以技术突破、产业协同、全球布局和人才培养等多种奋斗路径助力汽车强国建设。他的奋斗历程和精神内核不仅是中国汽车工业发展的缩影和写照，更是激励广大汽车人不断前行的强大动力。

吕俊成深知自己肩负的历史使命和责任担当。他始终坚持以用户为中心的发展理念，致力于为用户提供更加安全、环保、智能的出行解决方案。同时，积极推动中国汽车产业的全球化发展进程，努力提升中国汽车品牌的国际影响力和竞争力。

未来，中国汽车工业将迎来更加广阔的发展空间。而吕俊成将继续发挥榜样引领作用，激励和带领更多汽车人投身到实现汽车强国的伟大征程中来，共同创造更加美好的明天。

(责编：董童、李源)

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