打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国二十二冶举办2025年合作商交流大会

2025年04月30日16:42 | 来源：新华网客户端
小字号

原标题：中国二十二冶举办2025年合作商交流大会

4月29日，中国二十二冶举办2025年合作商交流大会。本次大会以“品质履约、共情共赢”为主题，旨在深入贯彻落实“资产运营效率提升年”主题主线，进一步增强与合作商互动交流，深化合作关系。

唐山市政府副市长韩龙在致辞中指出，唐山坚决贯彻党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作安排，更好服务和融入新发展格局，发展壮大一批引领构建产业生态圈的头部企业，有效带动全市一二三产业各领域配套能力和发展水平。二十二冶与唐山渊源深远，先后建设了一大批地标式建筑作品，为唐山构建起钢筋铁骨，成为唐山建设的先遣队和主力军。希望各位企业家能够充分发挥自身优势，与二十二冶及唐山本地企业，在更多领域、更深层次开展合作。唐山定会拿出最全的要素资源，提供最好的服务保障，打造最优的营商环境，维护公平竞争的市场秩序。

中国二十二冶党委书记、董事长袁斯浪表示，中国二十二冶锚定“三个努力建成”目标，坚持加快建设世界一流企业使命担当。过去的六年，在“两步走、两跨越、两翻番”中不断实现新的历史性突破，主要指标每三年翻番增长，呈现“规模增、效益升、效率优”的良好态势。2025年，将坚定不移立足唐山沃土，奋力开启“两步走、再转型，提质增效翻一番”的新征程。

他提出四点倡议。一是以履约为基石铸就品质工程。坚持“品质履约、高效执行”，以超业主预期增值服务让业主感动；坚持“一个第一、两个全覆盖”精品工程战略，树立“行业领先、区域领先”标杆；聚焦打造高端产品，积极拓展高端钢构、重型装备、装配式建筑等战略性新兴产业，深耕优势领域打造行业特色“单项冠军”。二是以共情为纽带。二十二冶坚持“打开大门办企业”，多途径解决合作伙伴的合理诉求；对优秀合作商从多方面制定优惠政策，让诚信者充分受益、合作行稳致远。三是以廉洁为初心深化“亲清”合作关系。牢固树立“将优秀分供商当作业主”的理念，发挥两级单位联合受理中心的作用，充分落实廉洁共建承诺书的签署，深化常态化谈话机制，拓展合作商的问题反映渠道，共同营造风清气正的合作关系。四是以共赢为目标书写唐山新华章。二十二冶将发挥属地企业优势，整合产业链上下游资源，形成“抱团出海”的合作优势，让合作共赢的基因融入唐山发展的血脉，融入“诚信美誉二十二冶”品牌建设。

中国二十二冶副总经理、总工程师慈国强在主旨发言中回顾了公司一年来在市场营销、经营业绩、科技创新、品质履约及诚信美誉等方面取得的成绩。他指出，中国二十二冶将坚持“四个聚焦”，构建“四商一体”业务布局。一是聚焦核心主业，塑造“铁钢轧焦”核心品牌；二是聚焦高端产品，拓展高端钢构、重型装备、装配式建筑等战新产业；三是聚焦相关产业赛道，发挥冶金建设技术优势和全产业链系统集成优势，拓展矿山、化工、有色冶炼等产业；四是聚焦房建细分领域，塑造大型医院、大型场馆、大型学校综合体等独具专长的特色名片。并从“强化合作资源管理，培育优质合作伙伴”“完善考核，营造良好合作环境”交流了深化合作的新举措。

会上，唐山市商务局局长刘子阳作招商推介；路桥公司、雄安公司、江西公司、数科事业部分别作推介发言；招采中心作供应商管理和招采政策介绍；项目管理部通报分包商管理和优惠政策落实情况；总法律顾问、首席合规官、纪委副书记王忠亮做廉政教育和“亲清”合作关系解读；并为45家“2024年度优秀分包商”、10家“2024年度匠心质造之星”、40家“2024年度优秀供应商”、5家“2024年度优秀服务商”、20家“2024年度优秀合作伙伴”、10家“风雨同舟分供商”颁奖。

唐山瑞鑫建筑劳务服务有限公司、北京万诚国际建筑工程有限公司、五矿钢铁有限责任公司、上海宏金设备工程有限公司、北京市弘久基业机电安装有限公司等5家优秀合作商代表分别发言，对二十二冶一直以来的大力支持表示衷心的感谢，对二十二冶近年来的发展给予高度的认可与肯定，希望与二十二冶不断加强沟通与协作，拓宽合作共赢路径，打造行业优质生态圈，助力二十二冶高质量发展。

随后，与会人员前往华北理工附属医院花海院区项目、国家装配式建筑产业基地及唐山重工园区进行实地观摩交流，通过观摩充分展示了二十二冶在标准化施工现场、“基础研究-技术研发-成果转化-产业应用-科普教育”五位一体的创新生态链及唐山现代装备产业方面的硬核实力，观摩人员纷纷点赞二十二冶项目内涵式管理、智能建造、绿色建造和科技创新水平。

2024年，中国二十二冶在各级政府、社会各界的鼎力支持下，迈出新步伐、取得新成绩、开创新局面。2025年，中国二十二冶以全新姿态奋力开启“两步走、再转型，提质增效翻一番”高质量发展新征程,将与合作伙伴携手并肩、深化合作，积极为合作商打造健康发展平台，达成更高质量、更具成效的互利共赢，实现高质量发展，奔赴美好未来。

(责编：董童、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
神舟十九号航天员乘组安全顺利出舱
　　人民网北京4月30日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2025年4月30日14时02分，神舟十九号航天员蔡旭哲、宋令东、王浩泽全部安全顺利出舱，健康状态良好。 至此，神舟十九号航天员乘组的太空之旅圆满结束，航天员蔡旭哲重返“天宫”的圆梦征程完美收官，成为目前在舱外执行任务次数最多的中国航天员。…
贝泰妮郭振宇：下足“硬功夫” 筑牢品牌根基
　　 企业发展一头连着生产、一头连着生活。2024年，我国经济总量再上新台阶,首次突破130万亿元,人均国内生产总值超过1.3万美元。人们生活正从“衣食无忧”到“高品质生活”、从“有没有”到“好不好”进行转变。 面对日益增长的美好生活需要，如毛细血管般扎根在各行各业的众多企业积极作为，将服务带至大街小巷，极大满足并丰富着人们的生活选择。人民网《对话企业家》栏目推出“服务美好生活”系列访谈，洞察消费、生活趋势，展现企业在紧跟时代发展中守正创新，服务人民群众美好生活的初心与担当。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部