原标题：中国二十二冶举办2025年合作商交流大会

4月29日，中国二十二冶举办2025年合作商交流大会。本次大会以“品质履约、共情共赢”为主题，旨在深入贯彻落实“资产运营效率提升年”主题主线，进一步增强与合作商互动交流，深化合作关系。

唐山市政府副市长韩龙在致辞中指出，唐山坚决贯彻党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作安排，更好服务和融入新发展格局，发展壮大一批引领构建产业生态圈的头部企业，有效带动全市一二三产业各领域配套能力和发展水平。二十二冶与唐山渊源深远，先后建设了一大批地标式建筑作品，为唐山构建起钢筋铁骨，成为唐山建设的先遣队和主力军。希望各位企业家能够充分发挥自身优势，与二十二冶及唐山本地企业，在更多领域、更深层次开展合作。唐山定会拿出最全的要素资源，提供最好的服务保障，打造最优的营商环境，维护公平竞争的市场秩序。

中国二十二冶党委书记、董事长袁斯浪表示，中国二十二冶锚定“三个努力建成”目标，坚持加快建设世界一流企业使命担当。过去的六年，在“两步走、两跨越、两翻番”中不断实现新的历史性突破，主要指标每三年翻番增长，呈现“规模增、效益升、效率优”的良好态势。2025年，将坚定不移立足唐山沃土，奋力开启“两步走、再转型，提质增效翻一番”的新征程。

他提出四点倡议。一是以履约为基石铸就品质工程。坚持“品质履约、高效执行”，以超业主预期增值服务让业主感动；坚持“一个第一、两个全覆盖”精品工程战略，树立“行业领先、区域领先”标杆；聚焦打造高端产品，积极拓展高端钢构、重型装备、装配式建筑等战略性新兴产业，深耕优势领域打造行业特色“单项冠军”。二是以共情为纽带。二十二冶坚持“打开大门办企业”，多途径解决合作伙伴的合理诉求；对优秀合作商从多方面制定优惠政策，让诚信者充分受益、合作行稳致远。三是以廉洁为初心深化“亲清”合作关系。牢固树立“将优秀分供商当作业主”的理念，发挥两级单位联合受理中心的作用，充分落实廉洁共建承诺书的签署，深化常态化谈话机制，拓展合作商的问题反映渠道，共同营造风清气正的合作关系。四是以共赢为目标书写唐山新华章。二十二冶将发挥属地企业优势，整合产业链上下游资源，形成“抱团出海”的合作优势，让合作共赢的基因融入唐山发展的血脉，融入“诚信美誉二十二冶”品牌建设。

中国二十二冶副总经理、总工程师慈国强在主旨发言中回顾了公司一年来在市场营销、经营业绩、科技创新、品质履约及诚信美誉等方面取得的成绩。他指出，中国二十二冶将坚持“四个聚焦”，构建“四商一体”业务布局。一是聚焦核心主业，塑造“铁钢轧焦”核心品牌；二是聚焦高端产品，拓展高端钢构、重型装备、装配式建筑等战新产业；三是聚焦相关产业赛道，发挥冶金建设技术优势和全产业链系统集成优势，拓展矿山、化工、有色冶炼等产业；四是聚焦房建细分领域，塑造大型医院、大型场馆、大型学校综合体等独具专长的特色名片。并从“强化合作资源管理，培育优质合作伙伴”“完善考核，营造良好合作环境”交流了深化合作的新举措。

会上，唐山市商务局局长刘子阳作招商推介；路桥公司、雄安公司、江西公司、数科事业部分别作推介发言；招采中心作供应商管理和招采政策介绍；项目管理部通报分包商管理和优惠政策落实情况；总法律顾问、首席合规官、纪委副书记王忠亮做廉政教育和“亲清”合作关系解读；并为45家“2024年度优秀分包商”、10家“2024年度匠心质造之星”、40家“2024年度优秀供应商”、5家“2024年度优秀服务商”、20家“2024年度优秀合作伙伴”、10家“风雨同舟分供商”颁奖。

唐山瑞鑫建筑劳务服务有限公司、北京万诚国际建筑工程有限公司、五矿钢铁有限责任公司、上海宏金设备工程有限公司、北京市弘久基业机电安装有限公司等5家优秀合作商代表分别发言，对二十二冶一直以来的大力支持表示衷心的感谢，对二十二冶近年来的发展给予高度的认可与肯定，希望与二十二冶不断加强沟通与协作，拓宽合作共赢路径，打造行业优质生态圈，助力二十二冶高质量发展。

随后，与会人员前往华北理工附属医院花海院区项目、国家装配式建筑产业基地及唐山重工园区进行实地观摩交流，通过观摩充分展示了二十二冶在标准化施工现场、“基础研究-技术研发-成果转化-产业应用-科普教育”五位一体的创新生态链及唐山现代装备产业方面的硬核实力，观摩人员纷纷点赞二十二冶项目内涵式管理、智能建造、绿色建造和科技创新水平。

2024年，中国二十二冶在各级政府、社会各界的鼎力支持下，迈出新步伐、取得新成绩、开创新局面。2025年，中国二十二冶以全新姿态奋力开启“两步走、再转型，提质增效翻一番”高质量发展新征程,将与合作伙伴携手并肩、深化合作，积极为合作商打造健康发展平台，达成更高质量、更具成效的互利共赢，实现高质量发展，奔赴美好未来。

(责编：董童、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经