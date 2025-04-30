原标题：齐鲁银行的“文武双全”路

“武”能激起市场的一池春水，用金融“五篇大文章”挥斥方遒，创新不断；“文”可激发内在的一腔热血，用家园文化的“七张文化牌”成风化人，修炼不止——这正是齐鲁银行的“文武双全”之路。

近年来，伴随中国金融事业的蓬勃发展，齐鲁银行找准立足点，以文化为内核，锻造金融文化品牌，厚植金融文化理念，成就了自身核心竞争力。

深学：思想上更注重深化、内化、转化

齐鲁银行以深学促思想动力，更注重思想上的深化、内化、转化。齐鲁银行全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，将培育和弘扬中国特色金融文化作为重要政治任务来抓，坚持稳健合规审慎的经营理念不动摇，将“五要五不”内化于心、外化于行。

为落实中国特色金融文化建设、深化“五型总部”建设，4月12日，齐鲁银行“见贤思齐 登山小鲁——齐鲁大讲堂”正式揭牌，旨在通过“以讲促学、以学促思、以思促行”，全面提升员工政治素养、专业能力和创新思维，为齐鲁银行战略落地和高质量发展注入强劲动能。结合自身实际，齐鲁银行打造了特色“宣传文化墙”，组织全体党员认真学习中国特色金融文化，开展交流研讨活动，做好深化、内化、转化文章；依托“灯塔”山东党员网络学院、“齐鲁e学”以及各类宣传媒介，组织“我来讲党课”“我来讲党务”等活动，围绕重大主题、重点工作、重要节点开展系列特色宣讲。

通过系列活动的举办，齐鲁银行内部形成了弘扬中国特色金融文化的浓厚氛围，为高质量发展提供了坚强思想保证、强大精神力量、有力文化条件。

实干：行动上更注重实践、实效、实绩

齐鲁银行以实干增行动效力，更注重行动上的实践、实效、实绩。中央金融工作会议指出，要做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，为新时代、新征程金融服务实体经济进一步指明了前进方向。齐鲁银行围绕国家所需，竭尽自身所能，全力以赴做好“五篇大文章”，并取得显著成效。

根据服务强省会建设要求和济南市工作部署，围绕“五篇大文章”，立足科技型企业发展特点和成长规律，齐鲁银行先后推出科研贷、远期共赢利率贷款等业务；全面对接山东绿色低碳高质量发展先行区建设，创新排污权质押、可持续发展挂钩贷款，为绿色低碳转型增添金融动能；遵循政策导向，发挥地方法人银行的地缘优势，创新推出“一县一品”，已扎根50多个县域，普惠贷款余额超630亿元；重点满足老年客户、备老客户、传承客户差异化、多样化金融服务配置需求，推动医养健康产业标准化、集聚化、品牌化、融合化快速发展，着力构建真正投研“集智”、体验“极致”的客户养老综合服务体系；为更好地向企业提供优质服务，齐鲁银行结合内外部数据资源，通过搭建“银企家园”统一服务门户，构建了涵盖资产池管理、泉信链服务、票据业务、保函与国结业务、财资管理以及现金管理等的多元化服务体系，数字金融迈出坚实步伐。

厚积：文化上更注重创意、创新、创造

齐鲁银行以厚积提文化活力，更注重文化上的创意、创新、创造。齐鲁银行厚植文化沃土，成为客户信赖、政府信任、社会认可的上市银行。齐鲁银行最新发布的企业文化体系，以“家园文化”为主旨，包含“使命、愿景、核心价值观、市场定位、企业精神、组织氛围、广告语”七个文化核心理念，并确立“人才文化、营销文化、创新文化、服务文化、风险文化、合规文化和廉洁文化”七大文化职能理念，用“七张文化牌”为每一个决策、每一次服务、每一步成长提供指引。

齐鲁银行聚力打造金融文化书院，通过“一书屋一展馆一讲堂”（职工书屋、齐鲁银行廉洁文化展馆和“齐鲁大讲堂”）一体推进。通过组织保障、搭建队伍、广建网络等具体措施切实扩大金融文化影响力，塑造良好金融行业形象，增强社会公众对金融行业的认知与信任。凭借文化深耕，齐鲁银行屡获佳绩，在山东省“技能兴鲁”职业技能大赛中，获得省级一等奖；在济南市委金融工委主办的“讲好金融故事，弘扬金融文化”主题演讲比赛中获得一等奖。

践行中国特色金融文化不仅是驰骋疆场的外在责任，更是自我锤炼的内在要求。齐鲁银行将进一步加强党建引领、坚持服务实体经济、持续弘扬诚信文化、坚定履行社会责任，在“文武双全”中提升自我、服务人民、奉献社会。（记者 黄智义 通讯员 张娜）

(责编：董童、李源)

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