打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

齐鲁银行：写好“五篇大文章” 打好“七张文化牌”

2025年04月30日17:04 | 来源：济南日报
小字号

原标题：齐鲁银行的“文武双全”路

　　“武”能激起市场的一池春水，用金融“五篇大文章”挥斥方遒，创新不断；“文”可激发内在的一腔热血，用家园文化的“七张文化牌”成风化人，修炼不止——这正是齐鲁银行的“文武双全”之路。

　　近年来，伴随中国金融事业的蓬勃发展，齐鲁银行找准立足点，以文化为内核，锻造金融文化品牌，厚植金融文化理念，成就了自身核心竞争力。

　　深学：思想上更注重深化、内化、转化

　　齐鲁银行以深学促思想动力，更注重思想上的深化、内化、转化。齐鲁银行全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，将培育和弘扬中国特色金融文化作为重要政治任务来抓，坚持稳健合规审慎的经营理念不动摇，将“五要五不”内化于心、外化于行。

　　为落实中国特色金融文化建设、深化“五型总部”建设，4月12日，齐鲁银行“见贤思齐　登山小鲁——齐鲁大讲堂”正式揭牌，旨在通过“以讲促学、以学促思、以思促行”，全面提升员工政治素养、专业能力和创新思维，为齐鲁银行战略落地和高质量发展注入强劲动能。结合自身实际，齐鲁银行打造了特色“宣传文化墙”，组织全体党员认真学习中国特色金融文化，开展交流研讨活动，做好深化、内化、转化文章；依托“灯塔”山东党员网络学院、“齐鲁e学”以及各类宣传媒介，组织“我来讲党课”“我来讲党务”等活动，围绕重大主题、重点工作、重要节点开展系列特色宣讲。

　　通过系列活动的举办，齐鲁银行内部形成了弘扬中国特色金融文化的浓厚氛围，为高质量发展提供了坚强思想保证、强大精神力量、有力文化条件。

　　实干：行动上更注重实践、实效、实绩

　　齐鲁银行以实干增行动效力，更注重行动上的实践、实效、实绩。中央金融工作会议指出，要做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，为新时代、新征程金融服务实体经济进一步指明了前进方向。齐鲁银行围绕国家所需，竭尽自身所能，全力以赴做好“五篇大文章”，并取得显著成效。

　　根据服务强省会建设要求和济南市工作部署，围绕“五篇大文章”，立足科技型企业发展特点和成长规律，齐鲁银行先后推出科研贷、远期共赢利率贷款等业务；全面对接山东绿色低碳高质量发展先行区建设，创新排污权质押、可持续发展挂钩贷款，为绿色低碳转型增添金融动能；遵循政策导向，发挥地方法人银行的地缘优势，创新推出“一县一品”，已扎根50多个县域，普惠贷款余额超630亿元；重点满足老年客户、备老客户、传承客户差异化、多样化金融服务配置需求，推动医养健康产业标准化、集聚化、品牌化、融合化快速发展，着力构建真正投研“集智”、体验“极致”的客户养老综合服务体系；为更好地向企业提供优质服务，齐鲁银行结合内外部数据资源，通过搭建“银企家园”统一服务门户，构建了涵盖资产池管理、泉信链服务、票据业务、保函与国结业务、财资管理以及现金管理等的多元化服务体系，数字金融迈出坚实步伐。

　　厚积：文化上更注重创意、创新、创造

　　齐鲁银行以厚积提文化活力，更注重文化上的创意、创新、创造。齐鲁银行厚植文化沃土，成为客户信赖、政府信任、社会认可的上市银行。齐鲁银行最新发布的企业文化体系，以“家园文化”为主旨，包含“使命、愿景、核心价值观、市场定位、企业精神、组织氛围、广告语”七个文化核心理念，并确立“人才文化、营销文化、创新文化、服务文化、风险文化、合规文化和廉洁文化”七大文化职能理念，用“七张文化牌”为每一个决策、每一次服务、每一步成长提供指引。

　　齐鲁银行聚力打造金融文化书院，通过“一书屋一展馆一讲堂”（职工书屋、齐鲁银行廉洁文化展馆和“齐鲁大讲堂”）一体推进。通过组织保障、搭建队伍、广建网络等具体措施切实扩大金融文化影响力，塑造良好金融行业形象，增强社会公众对金融行业的认知与信任。凭借文化深耕，齐鲁银行屡获佳绩，在山东省“技能兴鲁”职业技能大赛中，获得省级一等奖；在济南市委金融工委主办的“讲好金融故事，弘扬金融文化”主题演讲比赛中获得一等奖。

　　践行中国特色金融文化不仅是驰骋疆场的外在责任，更是自我锤炼的内在要求。齐鲁银行将进一步加强党建引领、坚持服务实体经济、持续弘扬诚信文化、坚定履行社会责任，在“文武双全”中提升自我、服务人民、奉献社会。（记者 黄智义 通讯员 张娜）

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
神舟十九号航天员乘组安全顺利出舱
　　人民网北京4月30日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2025年4月30日14时02分，神舟十九号航天员蔡旭哲、宋令东、王浩泽全部安全顺利出舱，健康状态良好。 至此，神舟十九号航天员乘组的太空之旅圆满结束，航天员蔡旭哲重返“天宫”的圆梦征程完美收官，成为目前在舱外执行任务次数最多的中国航天员。…
贝泰妮郭振宇：下足“硬功夫” 筑牢品牌根基
　　 企业发展一头连着生产、一头连着生活。2024年，我国经济总量再上新台阶,首次突破130万亿元,人均国内生产总值超过1.3万美元。人们生活正从“衣食无忧”到“高品质生活”、从“有没有”到“好不好”进行转变。 面对日益增长的美好生活需要，如毛细血管般扎根在各行各业的众多企业积极作为，将服务带至大街小巷，极大满足并丰富着人们的生活选择。人民网《对话企业家》栏目推出“服务美好生活”系列访谈，洞察消费、生活趋势，展现企业在紧跟时代发展中守正创新，服务人民群众美好生活的初心与担当。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部