新华社酒泉4月30日电题：“欢迎你们回家”——跟随空中分队执行神舟十九号返回舱搜救回收任务见闻

刘一诺、韩学扬、李朗

4月30日清晨，东风航天城外的某机场场站，5架直升机整齐待命，机组人员正在做最后检查。

几个小时之后，他们将迎来一项等待已久的任务——作为空中分队，迎接神十九航天员回家。

受天气影响，神舟十九号比预定时间推迟一天返回，返回舱着陆点也由东风着陆场西区变更至东区中部。

东风着陆场东区中部以软戈壁地形为主，与西区相比，土质较为松软。“软戈壁地形，直升机降落时地面扬沙更高，我们要根据返回舱位置，提前规划航线，选出土质较硬的降落点。”空中分队指挥机副驾驶胡敏涛说。

过去的几个月，空中分队在东风着陆场及附近区域完成了近百次针对性飞行训练。

“我们将着陆场划分为小网格，哪里有丘陵起伏，哪里多植被覆盖，都要详细标注，确保不论返回舱的落点在哪个位置，我们都能以最快速度抵达现场。”领航员桂保涛的电子地图上，标注着着陆场200多处地形特征，这是机组一次次实飞实勘的结果。

针对这次任务，空中分队列出了包括天气、装备、人员、管理等在内的26类共62条应急预案与风险预想。“风沙是我们最先预判到的问题，因此针对性练习也最多，不论东区还是西区，我们都做好了准备。”胡敏涛说。

8时50分，5架直升机次第升空，组成编队抵近目标区域。编队中，4架直升机各居一角，通信机在南边中间位置。

“这样既能保证我们快速高效地观察返回舱位置，又能避免被返回舱产生的飘落物干扰或击中。”桂保涛说，这种编队方式，是搜救队员不断复盘调整后的结果。

4月以来，机组严格遵循三天实战飞行、一天全面检修、一天复盘调整的“3+1+1”训练周期，在与指挥中心和搜救分队各部门复盘讨论的过程中，不断调整优化飞行路线。

临近13时，红白相间的降落伞在戈壁滩上空绽放。指令声传来，直升机编队立即展开搜救阵型，向着返回舱落点进发。

舱落，风沙在降落点周围慢慢弥散。

机临，指挥机率先降落在距返回舱100米处，医疗机随后依次降落在预定点位，通信机最后降落。

10分钟——从发现目标到指挥机降落，与预案中的时间完全一致。

“时间把得越准，为现场处置人员争取的时间就越多。”胡敏涛说。

17时许，三位航天员被护送进医疗机。“欢迎你们回家！”直升机机组切换为“移动监护模式”，再次升空。

“随着我国载人航天工程进入空间站应用与发展阶段，‘常态化’成为了飞船返回任务的突出特点。”中国酒泉卫星发射中心毛永军说。

“常态化”的背后，是科技与智慧、信念与奉献共同织就的安全网。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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