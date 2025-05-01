从云梦简牍到光谷光电，留学人员说——

本报记者 孙亚慧文/图

海归学员在锐科激光参观。

海归学员在中共五大会址纪念馆内参观。

四月江城，芳春盎然，绿意丰盈。

4月22日—25日，2025年欧美同学会“知国情、话自信”留学人员国情教育研习班在湖北武汉举行，来自安徽、吉林、甘肃、陕西、广西等省区市的20余名海归学员相聚与此，感受一路“追光”、一路向新的发展脉动。

听历史回响

云梦大泽，千载竹木。从武汉市区到湖北孝感云梦县博物馆车程将近2个小时，留学人员一路聊得热络，话题基本与云梦简牍有关。

步入展厅内，无锡正邦国际会展有限责任公司总经理薛湘白在“中华第一长文觚”前驻足许久，逐句辨读。

竖立于玻璃保护罩之中的“中华第一长文觚”出土于云梦郑家湖墓地，由一截圆木竖剖而成，共长34厘米，约700字，是目前所见年代最早、篇幅最长的长文觚。

“中华文明历史悠久，蕴含广博。这些竹简既有记录秦代法律事务的竹简，也有家人间的书信往来。每一片都承载着厚重的历史。”薛湘白说，中华上下五千年，中国学生在海外留学时的那种文化自信发自肺腑。薛湘白硕士毕业于英国曼彻斯特大学金融发展专业，回国后，聚焦数字展览与数字视觉，帮助企业完成品牌数字化平台转型，并通过数字会展多角度宣传推介无锡。如今，随着“文博热”持续升温，如何借助公众对文博事业的关注进一步做好会展工作是她思考的重点。

展厅中，大量出土的木漆器，印证着云梦昔日的繁华。

木雕“卧鹿立鸟”——鸟儿振翅站立于俯卧的鹿身之上，吸引了不少海归的目光，成都引众数字设备有限公司董事副总经理刘珣是其中之一，博物馆讲解员的介绍让他印象深刻。“在这尊木雕中，鹿角被移至鸟头上，讲解员介绍这反映出楚人敢于创新的探索精神。我们放在今天看湖北、看武汉，也依旧会有这样的感受。”刘珣说。

览光谷追光

湖北武汉东湖新技术开发区，又称“中国光谷”，是观察中国科技创新的一个窗口。行走在这里的楼宇间，处处能感受到强烈的创新氛围与创新自信。

光谷以光电子信息产业见长，技术“上新”令人欣喜。

在锐科激光，海归企业家闫大鹏回国创业、将论文写在祖国大地上的事迹让研习班学员十分振奋。创办于2007年的锐科激光，用了6年时间，使研制出的国产首台万瓦连续光纤激光器与国外先进水平实现“并跑”，某些技术指标甚至超过国外同类型产品；之后，这家企业又研发出2万瓦连续光纤激光器，让中国成为全球第二个掌握此项高端技术的国家。

“企业不断加大科技创新投入，吸引和培养人才力度也在增强。”海归代表之一、宁夏区委党校公共管理教研部副教授周玉婷说，“在锐科激光，我们触碰到光纤及光纤激光应用设备，看到激光与激光应用实现了从进口依赖的‘跟跑’，到掌握核心技术的‘并跑’，再到颠覆国外技术的‘领跑’，科研工作者和创业者们在‘国家利益高于一切’的精神驱动下，不懈努力突破关键技术，不惧艰难谋发展。”

湖北九峰山实验室在两年前正式运营，在这里，全球首片8寸硅光薄膜铌酸锂光电集成晶圆等新技术、新产品不断涌现，为光谷的创新实力再添亮色。

柴秋晨来自安徽，是亳州市中科科博检测有限公司董事长，光谷科技创新与产业发展蓬勃向上是他此行最大的感触之一。“留学人员通过发挥自身国际视野和技术储备能力，可以为企业和科研机构带来新的理念。比如，在激光技术、汽车研发等领域，留学人员可以凭借在海外积累的经验，推动科研成果转化，加速技术创新应用。在中国式现代化建设中，我们应积极投身其中，发挥优势，为实现科技自立自强、产业升级贡献力量。”柴秋晨说。

看产业发展

吊具缓缓前行，让人眼前一亮的新能源车型，依次进入岚图数字工厂总装车间。几秒钟的工夫，系统便完成了双侧前轮轮胎拧紧工作。在武汉经开区的岚图总装车间，不到2分钟，一部新能源汽车就可以诞生。

工作人员介绍，岚图在进行新能源工厂改造时，便规划了信息化、数字化、智能化方向，希望以此提升生产效率和产品质量，打造出新能源汽车的高端品牌。

江西英豪傅睿教育集团董事长徐根柱说，两年前他还在泰国读书的时候，街头不时出现的中国品牌新能源汽车让他很惊喜。“泰国最常见的是日本汽车，后来慢慢能感受到中国新能源汽车变多了。这次能来到新能源汽车的生产车间，让我们深切感受到了中国智造的实力。留学人员创新创造正当其时。”

在江西，徐根柱所在的企业先后投入160余万元打造省内首个市级“留学人员之家”和“党外知识分子之家”。这个集国情学习、学术研讨、文化沙龙、创新孵化于一体的实体空间，现已发展成为留学归国人员的“精神港湾”与“资源枢纽”。

欧美同学会副秘书长滕剑峰表示，认知国情是留学人员发挥作用的前提，适应国情是报效祖国的重要条件。希望留学人员能精准对接国家战略，找准专业优势和社会发展的结合点，深耕前沿科技、战略性新兴产业、数字经济、绿色能源等国家发展规划重点行业，真正使创新创业创造在祖国的大地上落地生根、开花结果。“同时，抓住高水平对外开放、‘一带一路’建设等契机，将个人职业规划融入国家发展浪潮，发挥联通中外、内引外联的纽带作用。”滕剑峰说。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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