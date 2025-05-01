叶滔：

叶滔（左二）和员工讨论红托竹荪的种植工艺。

新华社记者 杨 驰摄

在广西壮族自治区贵港市港北区的广西汇菇源生物技术有限公司生产车间内，整齐排列的工厂化培育菌罐好似一排排哨兵，在可调节灯光的照射下茁壮成长。

“以前我被菌菇带着‘跑’，现在我要带着菌菇‘跑’。”望着这些凝结着奋斗心血的成果，企业负责人叶滔语气坚定地说。

出生于“中国食用菌之都”福建省古田县的“80后”叶滔是一名“菇二代”，从小对菌菇种植技术耳濡目染。留学归来后，他曾辗转北京、上海、南京等地，持续探索如何将小小的菌菇培育成现代化的大产业。

2022年，叶滔怀揣着“菌菇梦”来到广西贵港，和年轻的团队成员一起，用时两年建成了年产5万吨的食用菌工厂化生产基地。不同于传统的菌棒种植，基地采用液体菌种制种、工厂化立体式栽培等技术，每天可接种25万瓶液体菌种。10层高的出菇房内，一天就能采收130吨食用菌，效率比传统种植提升超10倍。

“以前父母在林场种菇、卖菇，靠的是汗水和韧劲。今天我们要用科技和品牌，让菌菇产业做得更大、走得更远。”叶滔说。

在贵港市港北区根竹镇的老乡家园，居住着200多户易地扶贫搬迁户。2023年，叶滔带领团队通过盘活社区附近闲置的33间出菇房，聘用30多名脱贫户进厂务工。在教授种菇技术的同时，也让他们实现了家门口就业。与社区合作的分红模式更是让社区的1000多人受益。

“以前都是外出打零工，日晒雨淋还没保障，现在出家门就能上班，还多学一门技术，生活踏实多了。”港北区奇石乡奇石村脱贫户郑幼和说。如今，郑幼和在基地每月能挣到两三千元，照顾家人也更为方便。

为带动更多的人加入到种菇行列，叶滔还带领团队在基地周边设置了16个可移动的蘑菇方舱。通过与村集体合作，由公司提供菌包和种植技术，当地村民专心负责种菇，公司收购后直供北上广深等地市场。

“不只是单纯帮扶老乡，我们更要培养‘经济能人’。”叶滔说。据测算，企业每年通过菌菇产业带动周边村集体和群众创收超2000万元。

叶滔不仅带领乡亲们种植金针菇、鹿茸菇、海鲜菇等传统食用菌，更突破了红托竹荪的全流程工厂化种植难题。他和种植专家团队天天蹲守在菇房，通过不断调试红托竹荪的菌种培育、营养配方等技艺，经过近一年的时间，成功将这“菌中贵族”降服。“我们的目标就是让‘贵族菇’也能更多地端上寻常百姓的餐桌。”叶滔自豪地说。

现如今，广东、湖南、海南等地的市场都已能吃上贵港产的食用菌，而叶滔则将目标投向了更远的东南亚市场。

“越南、柬埔寨等东南亚市场对鲜菇需求旺盛，广西毗邻越南，我们装车将鲜菇运到越南的仓储基地仅需八九个小时，第二天就能让越南人吃上我们的鲜菇。”说干就干，叶滔团队积极拓展海外市场，用不凡的品质和稳定的供应链成功征服了当地人的味蕾。

现在，基地每两天就发送一集装箱鲜菇到越南市场，金针菇、杏鲍菇等产品受到越南客户的欢迎。叶滔介绍，2025年基地将计划出口1万吨食用菌到东南亚市场。此外，还将寻找更多海外渠道商和合作伙伴，把菌菇面、香菇酱料等创新产品出口海外。

谈及未来的规划，叶滔充满自信：研发新菌种、开发更多精深加工产品、打造“菌菇研学+乡村旅游”新模式……“父辈种下菌菇产业希望的种子，我们年轻一辈要用自己的力量结出更多的硕果”。

出菇车间里，灯光映照着一罐罐个大饱满、汁水丰富的菌菇。叶滔捧起一簇长满菌菇的菌罐说：“我们要用这小小的菌菇种出乡村全面振兴美好的明天。”

（据新华社南宁电 记者杨 驰、邹雨沁）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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