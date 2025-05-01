新华社北京4月30日电（记者周圆、张辛欣）记者30日获悉，针对套餐复杂、不知情订制、不明扣费等焦点问题，工业和信息化部决定自即日起在全国组织开展电信业务“明白办、放心用”行动，指导推动基础电信企业进一步完善“事前告知、事中确认、事后提醒”全流程服务机制，改善用户服务体验。

行动主要内容包括落实资费公示要求，在基础电信企业网上营业厅和App设立资费公示专区，集中公示面向公众用户的全量在售资费方案，未公示不得销售。资费方案应要素齐全、内容简洁、清晰易懂，不得繁琐冗长、出现模糊不清的表述，或隐瞒淡化限制性条件。要结合实际精减资费方案种类数量，优化资费规则，对于易造成用户混淆、误解、引发争议的，及时予以清理。

行动提出，介绍营销内容应全面准确，不得夸大宣传、诱导营销或隐瞒关键信息；要严格管控网络营销，加强代理商行为监督；办理各类业务（含免费赠送业务、营销活动及手机代扣费等）均须通过短信回复、手机验证码、签字确认三种方式之一，征得用户明确同意后方可办理。

此外，业务办理完成后，及时向用户发送办理成功短信，并按月向用户主动推送账单。针对业务使用超量和自动续订等用户关注的重点场景，在目前短信提醒的基础上，依用户意愿增加电话通知方式。优化流量超套封顶服务，实现由用户根据自身消费需求选择封顶阈值档位。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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