新华社北京4月30日电（记者魏弘毅）水利部农村水利水电司相关负责人30日表示，当前全国水库蓄水总量较常年同期略偏多，大中型灌区春灌用水总体有保障。

截至4月28日，全国春灌面积近3亿亩，累计供水293亿立方米。其中3800余处大中型灌区累计灌溉约2.3亿亩，累计供水189亿立方米。

水利部水旱灾害防御司相关负责人介绍，当前，北方地区冬小麦生长陆续进入抽穗、孕穗、灌浆期，对水分需求量大。今年3月以来全国面平均降雨量偏少11%，北方地区面平均降雨量偏少近三成。据预测，未来几天北方旱区仍无有效降雨，抗旱工作任务繁重。

针对旱情，水利部锚定“确保城乡居民饮水安全，确保规模化养殖和大牲畜用水安全，确保灌区农作物时令灌溉用水安全”目标，持续加强雨情、水情、墒情、农情和存量水资源滚动监测预报，充分运用农村供水保障“3+1”标准化建设和管护模式，逐灌区、逐时段精细精准做好灌溉保障，科学精准调度黄河、海河、珠江等流域骨干水工程，全力支持受旱地区做好抗旱保供水工作。

(责编：赵欣悦、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经