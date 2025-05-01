新华社上海4月30日电（记者贾远琨）记者从上海振华重工（集团）股份有限公司了解到，4月30日，由上海振华重工（集团）股份有限公司自主研制的3500吨自航自升式海上风电安装平台“正力3500”在江苏南通成功下水。

该平台为四桩腿自航自升式风电安装平台，由主船体、4个桁架式桩腿、4套齿轮齿条式升降系统和1台3500吨绕桩式全回转起重机组成，最大作业水深为70米，可无限航区航行。

“正力3500”以高端化、智能化、绿色化为核心设计理念，配备上海振华重工（集团）股份有限公司自主研制的3500吨双主钩绕桩式全回转起重机，其甲板以上160米主钩吊高和180米副钩吊高等性能指标在同类平台中均处于领先地位。

该平台在完成起重机、桩腿安装，以及调试、试验、试航等工作后将交付用户，未来将主要用于20兆瓦以上机组及基础设备运输、安装及其他海洋工程，建成后将极大提升我国深远海风电施工装备能力。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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