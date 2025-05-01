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国铁集团2024年实现营业收入超1.2万亿元

2025年05月01日05:28 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月30日电（记者樊曦）中国国家铁路集团有限公司30日披露2024年度和2025年一季度财务决算。统计显示，2024年，国铁集团实现营业收入12830亿元，同比增长3.0%，净利润39亿元；2025年一季度，国铁集团实现营业收入2814亿元，国铁企业经营业绩持续稳中向好。

　　国铁集团财务部负责人介绍，2024年，全国铁路发送旅客43.1亿人次、同比增长11.9%，单日最高旅客发送量达2144.8万人次，均创历史新高。2025年一季度，全国铁路圆满完成春运、亚冬会、全国两会运输服务保障任务，发送旅客10.74亿人次、同比增长5.9%，创历史同期新高。

　　货运方面，2024年，国家铁路累计完成货物发送量39.9亿吨、同比增长1.9%，连续8年实现增长。今年一季度，铁路部门加快推进现代物流体系建设，大力发展集装箱多式联运“一单制”运输服务，铁路物流金融服务合作银行增加至10家，货运能力效率和服务品质持续提升，国家铁路累计发送货物9.7亿吨、同比增长3.1%。

　　与此同时，铁路规划建设优质高效推进。2024年，全国铁路完成固定资产投资8506亿元、同比增长11.3%，投产新线3113公里，其中高铁2457公里。截至2024年底，全国铁路营业里程达到16.2万公里，其中高铁4.8万公里。2025年一季度，铁路部门聚焦国家“两重”项目和联网、补网、强链工程，加快前期工作，抓好在建工程，全国铁路完成固定资产投资1312亿元，同比增长5.2%，有效发挥了铁路建设投资拉动作用，为扩内需、稳经济、惠民生注入了新动能。

　　该负责人表示，2024年，国铁集团加快推进客货运输市场化改革，积极适应人员流动加速、货运需求旺盛的新形势，取得了良好的经营结果，全年国家铁路完成运输总收入9901亿元，利润总额创历史最好水平。2024年末，国铁集团资产负债率63.51%，较上年末降低2.03个百分点，铁路高质量发展取得明显成效。

(责编：赵欣悦、袁勃)
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