本报北京4月30日电 （记者刘诗瑶）据中国载人航天工程办公室消息，4月30日13时08分，神舟十九号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆，现场医监医保人员确认航天员蔡旭哲、宋令东、王浩泽身体状态良好，神舟十九号载人飞行任务取得圆满成功。

12时17分，北京航天飞行控制中心通过地面测控站发出返回指令，神舟十九号载人飞船轨道舱与返回舱成功分离。之后，飞船返回制动发动机点火，返回舱与推进舱分离，返回舱成功着陆，担负搜救回收任务的搜救分队及时发现目标并抵达着陆现场。返回舱舱门打开后，医监医保人员确认航天员身体健康。

14时02分，航天员蔡旭哲、宋令东、王浩泽全部安全顺利出舱，健康状态良好，并于4月30日乘坐飞机平安抵达北京。

《 人民日报 》（ 2025年05月01日 02 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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