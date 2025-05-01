以良法善治护航民营经济（今日谈）
2025年05月01日08:17 | 来源：人民网－人民日报
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民营经济促进法获表决通过，这是我国第一部专门关于民营经济发展的基础性法律，充分彰显党和国家依法鼓励、支持、引导民营经济高质量发展的坚定决心，具有里程碑意义。
对进出口和税收贡献超五成，对城镇就业贡献达八成以上，在国家高新技术企业中占比超92%……实践充分证明，民营经济是推进中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础。
市场经济是法治经济，民营经济促进法的出台，有利于发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，护航民营经济大显身手。用法治思维和法治方式破除发展梗阻，扎扎实实解决“急难愁盼”，依法切实保护民营企业和民营企业家合法权益，定能助力民营经济千帆竞发、向阳生长。
《 人民日报 》（ 2025年05月01日 06 版）
(责编：孙红丽、李楠桦)
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