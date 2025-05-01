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神舟十九号载人飞船返回舱成功着陆

2025年05月01日08:18 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　图为航天员王浩泽、蔡旭哲、宋令东（从左至右）安全顺利出舱。
　　新华社记者  李  鑫  连  振摄

　　据新华社酒泉4月30日电（记者李国利、刘艺）4月30日13时08分，神舟十九号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆，现场医监医保人员确认航天员蔡旭哲、宋令东、王浩泽身体状态良好，神舟十九号载人飞行任务取得圆满成功。

　　神舟十九号载人飞船于2024年10月30日从酒泉卫星发射中心发射升空。3名航天员在轨驻留183天，期间进行了3次出舱活动，完成空间站空间碎片防护装置安装、多次货物出舱任务，先后开展了舱内外设备设施安装、调试、巡检、维护维修等各项工作，为空间站长期稳定在轨运行进一步积累了宝贵的数据和经验。乘组在2024年12月17日首次出舱活动期间，创造了航天员单次出舱活动时长世界纪录。

(责编：孙红丽、李楠桦)
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