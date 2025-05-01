大阪世博会中国馆——

本报记者 高 乔

参观者在中国馆内参观游览“蛟龙号”深潜体验舱。

新华社记者 贾浩成摄

参观者在中国馆的纪念品商店内选购。

新华社记者 贾浩成摄

中国馆内，建筑立面如竹简长卷。

资料图片

2025年大阪·关西世博会（简称“大阪世博会”）近日正式开园。以“共同构建人与自然生命共同体——绿色发展的未来社会”为主题的中国馆是本届世博会面积最大的外国自建馆之一，向参观者呈现绿水青山、崇尚自然的美丽中国，展望人与自然和谐共生的未来社会，吸引各国游客前来打卡游览。

科技感拉满

戴上耳机，接收来自“神舟十九号”航天员蔡旭哲、宋令东、王浩泽从天宫空间站送来的祝福；通过透镜装置，细看从嫦娥五号、嫦娥六号带回的月球正面、背面土壤样品；步入“蛟龙号”深潜体验舱，沉浸式观赏“载人深潜英雄”唐嘉陵下潜至7062米拍摄到的珍贵影像……在大阪世博会中国馆，中国在科技创新领域的尖端成果，借由各种交互设施、多媒体形式，生动呈现在全球游客面前。

“中国馆‘生生不息’展区所展示的嫦娥五号、嫦娥六号带回的月球样品，是历史上首次实现月球正面、背面土壤样品的零距离对比展示。全球观众在中国馆可通过透镜装置观察月壤独特结构和两者细微差异，分享人类探索浩瀚宇宙的美好梦想照进现实的喜悦。”大阪世博会中国馆政府总代表李庆霜介绍。

科技感、未来感，既是本届世博会主题的一部分，也是中国馆的“引流”亮点。大阪世博会的主题是“构想焕发生机的未来社会”，共有158个国家和地区、7个国际组织参展，各展馆围绕“生命”“循环”等主题，通过展陈和多媒体技术等方式，展示各自独特的文化和对未来社会的构想。

中国馆占地面积约3500平方米，是本届世博会面积最大的外国自建馆之一。中国馆共设“天人合一”“绿水青山”“生生不息”3个展区。与新一代人形机器人互动、观看以“二十四节气”为主题的大型多媒体动态影像，欣赏数字化动态长卷《耕织图》……在中国馆，中国的科技力量，正带领游客从过去走向未来。

“悟空，你好！”在展厅内，总能听到游客向屏幕中的“孙悟空”提问。这个由科大讯飞利用人工智能大模型打造的“AI孙悟空”，画面来源于上海美术电影制片厂在20世纪60年代创作的经典动画《大闹天宫》中的孙悟空形象，并依托多语种、高噪场景语音识别、多情感超拟人语音合成以及多模态交互等技术，与现场游客进行实时问答互动。科大讯飞高级副总裁段大为说，该展项运用国产算力平台训练的讯飞星火大模型打造而成，观众可以用中、日、英3种语言，与人工智能孙悟空展开自由、深度对话。

亮眼绿意打底

4月28日起，来自中国四川的大熊猫“蓉宝”与川金丝猴化身数字艺术大使，通过400张精美照片拼成的创意画作《国之瑰宝》和《中华精灵》，在“绿水青山”展区萌态十足地迎接八方来客。

这是中国馆四川活动周期间的特色活动之一。通过“现代化四川”“熊猫香香”等音视频图文并叙的方式，有关四川清洁能源等优势产业、环境保护、生态文明等专题内容实现集中展陈。

绿色，是本届世博会中国馆的亮眼底色。在中国馆一楼展厅，厦门筼筜湖的宜人生态、湖南十八洞村的盎然生机、塔克拉玛干沙漠的生态修复等向世界讲述着一个个“绿水青山就是金山银山”的故事，展现中国当代生态治理智慧和绿色发展理念。

在二楼展厅，“八网融合”智慧城市沙盘描绘出一幅未来城市绿色发展图景。沙盘以一座海滨城市为案例，将城市的不同功能提炼成能源网、交通网、数字网、水网、生态网、产业网、健康网和文化网，并通过人工智能将城市信息数据加以整合，实现对城市精准分析、整体研判和协同指挥，向参观者展示了一座创新、绿色、数智、融合之城。

“这里最让我印象深刻，无论是零碳建筑还是未来城市，我看到了中国在这方面的成就。”日本参观者吉冈在参观多个展馆后感叹。

早在设计建造阶段，绿色理念就根植在中国馆中。据悉，中国馆建筑主体以竹材与钢结构结合，墙体选用国内新型低碳固碳竹质产品，主体钢结构、竹简板内外墙、屋面阳光板等装配式、轻量化材料有效减少能源消耗、降低碳排放。这种设计不仅呈现出独特韵味，提供丰富的空间体验，还能起到一定的隔热、降噪和美化环境的作用，实现了建筑与自然景观的融合。

“中国馆项目全过程采用的多种设计建造技术，充分展现了‘中国建造’的综合技术实力和中国速度的优势，也是‘绿色中国’理念的成功探索与实践。”中国建筑科学研究院有限公司建筑设计院院长、大阪世博会中国馆全过程工程咨询总负责人孙建超介绍。

沉浸式文化游

“中国馆外观以竹简为主题，形如一幅展开的竹简长卷”“中国馆的竹黄色建筑令人印象深刻，墙壁上雕刻着古代诗文，字体线条自然流畅”“在中国馆内，巨大的屏幕动态呈现以二十四节气为主题的影像，搭载中国企业自主研发人工智能技术的人形机器人将为观众提供导览服务”……随着中国馆人气不断上升，日本《朝日新闻》、读卖电视台、日本广播协会网站等多家主流媒体对中国馆呈现的中华文化和中日文化交流展开报道。

在中国馆通往二楼的路上，有一段名为“青山明月”的长廊。长廊中，日本遣唐使阿倍仲麻吕与中国唐代诗人李白的友谊、首对中国旅日大熊猫“康康”和“兰兰”来到东京上野动物园掀起“大熊猫热”、中国帮助日本拯救朱鹮种群成为生态保护合作范例、中日两国著名动画形象孙悟空与阿童木相拥而行……中日友好往来相关的故事通过木雕生动呈现。

“日本与中国有着上千年的历史渊源，日本曾派遣使者等前往当时拥有先进技术和文化的中国学习，并将所学带回日本。如今，我认为我们有必要回顾那段历史，在中国馆里加深对中国的了解。”日本世博协会副会长、关西经济联合会会长松本正义说，中国馆充分展现了中国风貌、中国文化的魅力，对日本民众来说，参观中国馆是深入认识和理解中国的绝佳机会。

中国驻大阪总领事薛剑表示，大阪世博会将为世界各国民众提供了解中国的难得机会，期待包括日本在内的各国游客走进中国馆，全方位、全景式体验新时代中国魅力，感受五千年绵延不断的中华文明。

“同处一个地球，我们必须找到一种合作方式，以应对未来人类将面临的重大挑战。”国际展览局秘书长迪米特里·开尔肯泽斯说，中国馆带领参观者了解中国在其数千年历史中如何发展，如何为未来社会提供最好的服务。它所展现的内容和理念与本届世博会的主题高度契合。“中国馆向世界展示了中国如何看待未来以及中国期待与各方携手共创美好未来的理念，这正是中国馆的重要意义所在”。

(责编：孙红丽、李楠桦)

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