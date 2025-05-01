记者 章文

原标题：神舟十九号载人飞行任务取得圆满成功

据中国载人航天工程办公室消息，神舟十九号航天员蔡旭哲、宋令东、王浩泽于4月30日乘坐飞机平安抵达北京。神舟十九号载人飞行任务取得圆满成功。

30日12时17分，北京航天飞行控制中心通过地面测控站发出返回指令，神舟十九号载人飞船轨道舱与返回舱成功分离。之后，飞船返回制动发动机点火，返回舱与推进舱分离，返回舱成功着陆，担负搜救回收任务的搜救分队及时发现目标并抵达着陆现场。返回舱舱门打开后，医监医保人员确认航天员蔡旭哲、宋令东、王浩泽身体健康。14时02分，3名航天员全部安全顺利出舱。

至此，神舟十九号航天员乘组的太空之旅圆满结束，航天员蔡旭哲重返“天宫”的圆梦征程完美收官，成为目前在舱外执行任务次数最多的中国航天员。两名90后航天员宋令东、王浩泽的首飞之旅圆满完成。

神舟十九号载人飞船于2024年10月30日从酒泉卫星发射中心发射升空，随后与天和核心舱对接形成组合体。3名航天员在轨驻留183天，其间进行了3次出舱活动，完成空间站空间碎片防护装置安装、多次货物出舱任务，先后开展了舱内外设备设施安装、调试、巡检、维护维修等各项工作，为空间站长期稳定在轨运行进一步积累了宝贵的数据和经验。其中，在2024年12月17日首次出舱活动期间，乘组创造了航天员单次出舱活动时长世界纪录。

在轨驻留期间，乘组还在地面科研人员密切配合下，完成了涉及微重力基础物理、空间材料科学、空间生命科学、航天医学、航天技术等领域的大量空间科学实（试）验。

据悉，3名航天员将进入隔离恢复期，进行全面的医学检查和健康评估，并安排休养。之后，将在京与新闻媒体集体见面。

(责编：孙红丽、李楠桦)

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