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4月份我国经济总体产出持续扩张

本报记者 董蓓
2025年05月01日08:24 | 来源：光明日报
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原标题：4月份我国经济总体产出持续扩张

国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会30日发布的数据显示，4月份，我国非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.4%和50.2%，继续保持在扩张区间。

高技术制造业持续向好。从重点行业看，高技术制造业PMI为51.5%，明显高于制造业总体水平，其生产指数和新订单指数均位于52.0%及以上，高技术制造业延续较好发展态势。

预期指数保持扩张。生产经营活动预期指数为52.1%，继续位于扩张区间。部分行业企业对近期发展信心较强，其中食品及酒饮料精制茶、汽车、铁路船舶航空航天设备等行业生产经营活动预期指数均位于58.0%及以上较高景气区间。

服务业景气水平延续扩张。服务业商务活动指数为50.1%，比上月下降0.2个百分点，仍高于临界点。从行业看，航空运输、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务、保险等行业商务活动指数均位于55.0%以上较高景气区间，业务总量增长较快。从市场预期看，业务活动预期指数为56.4%，持续位于较高景气区间，多数服务业企业对市场发展信心较强。

“总体看，综合PMI产出指数自2023年1月以来始终位于临界点以上，我国经济总体产出持续扩张，长期向好的基本面没有改变。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河指出，受外部环境急剧变化等因素影响，4月份制造业采购经理指数有所回落，制造业采购经理指数（PMI）为49.0%，比上月下降1.5个百分点，但高技术制造业等相关行业继续保持扩张，以内销为主的制造业企业生产经营总体稳定。下阶段，要统筹国内经济工作和国际经贸斗争，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，以高质量发展的确定性应对外部环境急剧变化的不确定性。

(责编：孙红丽、李楠桦)
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