记者 张晓华

原标题：回收“铁军”护航“神舟”归家

4月30日，神舟十九号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆。这激动人心的时刻，凝聚着中国航天科技集团五院神舟飞船回收着陆分系统研制团队的辛劳与智慧。

在北京航天飞行控制中心，一连串实时传回的遥测数据出现在电脑屏幕上，裴晓燕熟练地敲击键盘，调出历史数据进行比对。或许在旁人眼中，这只是一堆数据，但对她来说，却是一幅幅不断刷新的“电路原理图”——“不仅要对测试数据进行横向、纵向和联合比对，还要将测试数据的变化趋势、因果结合起来进行研判，明确掌握每一个产品的状态，对测试数据做到知其然亦知其所以然”。

回收着陆是载人飞船飞行任务的最后阶段，决定着飞行任务的最终成败。“从事回收着陆分系统电测工作10多年来，我已经习惯了与数字打交道，但每一次任务都能感受到责任之重。”裴晓燕说，为了守护航天员的回家路，“必须一次做对，因为只有100分才合格”。

降落伞是神舟飞船回收着陆分系统的关键产品之一。神舟十九号的主伞面积达1200平方米，由1900多块伞衣拼接而成，全部展开后可以覆盖3个篮球场大小，拉直长度近70米，能够横跨足球场。这不仅是世界上最大的环帆伞，更是护佑航天员返回地球的安全保障。由于生产过程复杂、关键控制环节多，从加工、包装到装配，都必须手工操作。

神舟飞船降落伞产品加工要求极高，如何在有限的空间里保证主伞所有尺寸的一致性，是最让团队头疼的难点。作为降落伞加工“女团”的一员，付春慧经过反复研究和尝试，最终保证96根径向带加工后的线迹松紧度一致，且每一根的长度一致。当看到手机直播中那朵红白“伞花”顺利绽放时，付春慧悬着的心总算有了着落。她激动地说：“航天员用我制作的伞安全回来啦！”

与电视或网络直播的全视角不同，在东风着陆场待命的回收试验队员包文龙其实什么都看不到，他只能依靠对讲机中不断传出的“10千米通”“主伞已打开”“6千米通”等关键指令，感受飞船着陆前的状态。

“对我而言，神舟十九号飞船意义非凡，这是我从单机产品交付、降落伞组件包装、伞舱内产品装配，到分系统出厂、发射场、回收场等全流程参与的第一艘飞船。”神舟十九号返回舱成功着陆的那一刻，包文龙和其他队员的身影迅即出现在落点周围——将舱内的伽马源取出、封存，插上火工品短路保护插头，完成返回舱信标信号准确度确认，将舱内电源断电，相关载荷交接……至此，神舟十九号载人飞船返回舱的处置（回收）工作基本完成。

从降落伞原材料的采购，到每一处针脚的缝纫；从螺丝钉的安装，到每一项数据的测试……这支回收“铁军”将青春融入护航的坚守，将坚守变成代代传承的精神。每当“神舟”平安归来，他们总会在心里默念：“又顺利完成一艘飞船，继续加油。”

(责编：孙红丽、李楠桦)

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