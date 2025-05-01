记者 董蓓

原标题：2024年全国农民工总量超2.9亿人

国家统计局30日发布的2024年农民工监测调查报告显示，农民工总量继续增加，2024年全国农民工总量29973万人，比上年增加220万人，增长0.7%。

分产业看，在第三产业就业的农民工比重继续提高。报告显示，农民工中从事第三产业的占54.6%，比上年提高0.8个百分点；从事第二产业的占44.7%，比上年下降0.8个百分点。

农民工月均收入稳定增长。2024年，农民工月均收入4961元，比上年增加181元，增长3.8%。

居住条件整体改善。2024年，进城农民工人均居住面积24.7平方米，比上年提高0.7平方米。不同城市规模的居住条件差异较大，城市规模小，人均居住面积相对较大。

(责编：孙红丽、李楠桦)

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