2024年全国农民工总量超2.9亿人
2025年05月01日08:25 | 来源：光明日报
小字号
原标题：2024年全国农民工总量超2.9亿人
国家统计局30日发布的2024年农民工监测调查报告显示，农民工总量继续增加，2024年全国农民工总量29973万人，比上年增加220万人，增长0.7%。
分产业看，在第三产业就业的农民工比重继续提高。报告显示，农民工中从事第三产业的占54.6%，比上年提高0.8个百分点；从事第二产业的占44.7%，比上年下降0.8个百分点。
农民工月均收入稳定增长。2024年，农民工月均收入4961元，比上年增加181元，增长3.8%。
居住条件整体改善。2024年，进城农民工人均居住面积24.7平方米，比上年提高0.7平方米。不同城市规模的居住条件差异较大，城市规模小，人均居住面积相对较大。
(责编：孙红丽、李楠桦)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 神舟十九号航天员乘组平安抵京
- 人民网北京4月30日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，圆满完成神舟十九号载人飞行任务的航天员乘组，于北京时间2025年4月30日乘坐飞机平安抵达北京。空间站应用与发展阶段飞行任务总指挥部领导到机场迎接。…
- 评论
- 关注
推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开