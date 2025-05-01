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水利部部署西南及北方小麦主产区抗旱保供水工作

记者 陈晨
2025年05月01日08:26 | 来源：光明日报
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原标题：水利部部署西南及北方小麦主产区抗旱保供水工作

水利部29日召开抗旱保供水会商会，视频连线水利部黄河水利委员会、珠江水利委员会，分析研判当前旱情形势，进一步安排部署我国西南及北方小麦主产区抗旱保供水工作。

今年3月以来全国面平均降雨量偏少11%，北方地区面平均降雨量偏少近三成。据预测，未来十天，北方旱区仍无有效降雨，旱情呈持续发展态势。北方地区冬小麦生长陆续进入抽穗、孕穗、灌浆期，是保证产量的关键期，且对水分需求量大，抗旱工作形势严峻、任务艰巨。会商强调，抗旱保供水是当前防灾减灾工作的重点，要锚定“确保城乡居民饮水安全，确保规模化养殖和大牲畜用水安全，确保灌区农作物时令灌溉用水安全”目标，坚持精准范围、精准对象、精准时段、精准措施原则，落实责任、系统联动、形成合力。

会商要求，全力支持受旱地区做好抗旱保供水工作。一是持续加强雨情、水情、墒情、农情和存量水资源滚动监测预报，动态分析研判旱情发展态势，为抗旱保供水提供决策支持。二是充分运用农村供水保障“3+1”标准化建设和管护模式，制定完善供水保障方案，落实单元责任，不落一户一人，确保旱区群众饮水安全。三是根据灌区农作物时令灌溉用水需求和引水水位、流量需求，水库灌区精准调度水库下泄流量、水量，河道灌区精准调控河道泄放流量、过程，逐灌区、逐时段精细精准做好灌溉保障，切实发挥灌区抗旱主力军作用。四是流域水资源调度服从抗旱调度，超前分析旱情影响，科学精准调度黄河、海河、珠江等流域骨干水工程，全力确保旱区城乡供水安全和北方小麦主产区抗旱用水需求。

据了解，当前，全国水库蓄水总量较常年同期略偏多，大中型灌区春灌总体有保障。截至4月28日，全国春灌面积近3亿亩，累计供水293亿立方米，其中，3800余处大中型灌区累计灌溉约2.3亿亩，累计供水189亿立方米，进展顺利。

(责编：孙红丽、李楠桦)
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