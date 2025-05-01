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170%！一季度全球黄金投资需求同比大增

任军
2025年05月01日08:34 | 来源：新华网
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原标题：170%！一季度全球黄金投资需求同比大增

世界黄金协会4月30日发布的2025年一季度《全球黄金需求趋势报告》显示，一季度全球黄金需求总量（包含场外交易）达1206吨，同比增长1%，为2016年以来最高的一季度水平。其中，全球黄金投资需求量为551.9吨，同比大增170%。

将投资需求拆开来看，一季度全球金条金币总需求为325.4吨，同比增长3%，比五年季度平均水平高出15%；一季度全球黄金ETF净流入226.5吨，较去年四季度18.7吨的净流入量大幅增长，成为推高本季度投资需求的最主要因素。

“自去年三季度以来，全球投资者持续加大黄金ETF配置力度。亚洲地区的黄金ETF流入量仅4月份就已超过该地区一季度的总和。不过该板块仍有增长空间，目前全球黄金ETF持仓量仍比2020年的峰值低10%。”世界黄金协会资深市场分析师斯特里特认为。

从消费需求来看，一季度全球金价20次突破历史新高，受此影响，全球金饰消费总量同比下降21%至380.3吨，为2020年以来的最低点。但从金饰消费额方面看，全球金饰消费支出同比增长9%。此外，科技用金需求与去年一季度持平，稳定在80吨。

报告还显示，2025年是全球央行连续净购金的第16年，一季度全球官方黄金储备增加244吨。“尽管这一需求量同比下滑21%，但与过去三年各央行持续大规模购金的季度平均水平持平，整体表现依旧坚挺。”世界黄金协会中国区研究负责人贾舒畅说。

从供给端来看，一季度黄金供应总量达1206吨。其中，金矿产量855.7吨，同比持平；回收金总量345.3吨，同比下降1%。（记者任军）

(责编：孙红丽、李楠桦)
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