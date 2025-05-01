原标题：普华永道发布全新品牌定位 深掘AI价值赋能客户

普华永道近日宣布对品牌、视觉符号及语言标识进行全面升级。此次升级的核心目的，在于更加精准地诠释其为客户服务的角色定位——依托专业能力与科技，协助客户建立、保持并加速推进其发展动能。

普华永道推进的品牌战略升级作为企业核心组成部分，契合普华永道当前助力客户发掘与创造价值的业务模式，旨在为品牌未来战略发展提供坚实支撑。

此次品牌焕新涵盖多个关键环节：启用全新视觉主形象，以更具冲击力与吸引力的视觉呈现，展现品牌新风貌；对品牌标识系统进行全方位升级，优化标识细节，提升品牌辨识度；尤为值得一提的是，创新性地引入“动能标识”设计。这一标识寓意了普华永道与客户携手并肩、共同奋进，一路助力客户在发展道路上稳步前行。

据悉，普华永道上一次的重大品牌升级是在2010年将PricewaterhouseCoopers简化为PwC。新品牌将于未来几个月内在普华永道全球网络的各个地区逐步推出。

普华永道中国主席兼首席执行官何睦宁（Hemione Hudson）表示：“我们拥有优秀的人才、专业的技能和丰富的经验，能够支持我们的客户在瞬息万变的世界中抓住机遇。我们全新的品牌形象和创意宣传活动凸显了这些能力。无论是客户，还是有志于加入我们的人才，都能更好地了解我们独特的优势所在。”

普华永道同日发布的《循变演进，价值新生》（Value in Motion）报告显示，人工智能有可能在未来十年内推动全球经济规模增长15%，这一发现揭示了人工智能在经济发展中的巨大潜力。然而，报告也指出，人工智能带来的全球经济增长潜力存在不确定性，其释放程度不仅依赖技术突破，还取决于负责任的部署、明确的治理以及社会各界（公众和组织）的信任。在普华永道构建的情景分析模型中，在信任和合作程度较低的情况下，人工智能对经济的增量推动作用较为有限，仅为8%；而在悲观情景下，这一数字更是低至1%。

该研究发现，全球经济正加速进入深度重组阶段。在覆盖全球的22个主要行业中，多达17个行业的企业正面临近25年来最为严峻的转型挑战。据测算，仅在2025年将出现7.1万亿美元的企业收入再分配，而这一情况甚至发生在近期全球关税上调之前。

为帮助客户应对挑战，普华永道推出了一系列举措，助力客户大规模发掘企业人工智能的价值。其中，普华永道 “智能体”操作系统（PwC’s agent OS）备受瞩目。该系统使企业能够以结构性变革的方式大规模部署人工智能，将智能体无缝连接并扩展至业务就绪型工作流程中，速度较传统方法提升10倍。普华永道不仅将此系统提供给客户，还在自身流程中加以利用，部署了数百个用于特定任务的AI智能体，并将其集成至工作流程中，从而为客户在税务、审计及咨询服务方面带来生产力提升。

在人工智能专业能力培训方面，普华永道同样不遗余力。全球网络每月有数万名员工通过普华永道网络人工智能学院参与定期更新的培训项目，目前已有29.1万名普华永道合伙人和员工参与了结构化人工智能培训，为行业培养了大量专业人才。

技术联盟拓展也是普华永道的重要战略之一。自去年12月以来，普华永道已宣布与现有联盟合作伙伴亚马逊云、谷歌云、微软和甲骨文展开新合作。这进一步拓展了普华永道包括Adobe、Anthropic、Guidewire、OpenAI、SAP、Salesforce、Workday等在内的联盟合作伙伴关系。在中国，我们的联盟合作伙伴包括SAP、微软、亚马逊云、华为，以及由本土人工智能合作伙伴组成的生态体系。

此次品牌升级与普华永道推出的一揽子举措共同推进，这些举措聚焦于支持客户在企业运营层面深度挖掘人工智能的潜在价值，推动他们在激烈角逐的行业中脱颖而出、占据领先地位，从而助力客户在风云变幻的商业大环境下实现可持续的长远发展。

(责编：董童、李源)

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