原标题：高质量发展态势持续向好 新华保险一季度保费、净利润、新业务价值全面增长

4月29日，新华保险发布2025年第一季度报告。该公司积极融入国家发展大局，与时俱进树立大保险观，立足主责主业，坚持内涵式、高质量发展，紧紧围绕提升市场竞争力的核心目标，深入践行以客户为中心战略，丰富产品体系、加快服务生态建设，强化渠道基础管理和队伍优增优育，全面提升公司高质量发展能级。

报告显示，2025年一季度，新华保险总资产突破1.75万亿元，投资资产超1.68万亿院；实现原保险保费收入732.18亿元，同比增长28%；营业收入334亿元，同比增长超26%；归属于母公司股东的净利润58.82亿元，同比增长19%。长期险首年保费272.36亿元，同比增长149.6%，其中，长期险首年期交保费194.71亿元，同比增长117.3%。一季度，该公司个人寿险业务13个月及25个月继续率同比提升。首年期交保费快速增长及业务品质持续提升助力公司新业务价值大幅增长，新业务价值同比增长67.9%。

投资端新华保险顶住市场压力，不断提升资产质量、巩固投资策略、改善组合结构，取得较好的投资收益。2025年一季度，公司年化总投资收益率为5.7%。

截至3月底，综合偿付能力充足率256.46%，核心偿付能力充足率184.04%，保持充足状态。

保费收入均实现两位数增长

个险渠道一季度聚焦长期险首年期交业务增长，坚持围绕队伍抓营销，以绩优人力为核心、以优增为重点，升级绩优荣誉体系，依托“XIN一代”计划，加快高质量营销队伍转型发展。一季度，个险渠道实现保费收入445.53亿元，同比增长11.9%；长期险首年保费120.17亿元，同比增长131.5%，其中长期险首年期交保费118.89亿元，同比增长133.4%。渠道加快绩优队伍建设成效显现，一季度月均绩优人力及万C人力同比均实现双位数增长，绩优人力人均期交保费同比实现翻番。

银保渠道严格落实“报行合一”要求，秉持“一行一策”差异化策略，坚定推动业务转型、优化业务结构，积极构建银保合作新生态，丰富产品供给，聚焦期交规模，提升价值贡献。一季度，银保渠道实现保费收入268.89亿元，同比增长69.4%；长期险首年保费150.57亿元，同比增长168.2%，其中长期险首年期交保费74.21亿元，同比增长94.5%。

团体渠道持续推动专业化转型和市场化改革举措全面落地，促进业务健康发展，同时积极落实做好金融“五篇大文章”要求，持续加强科技创新、绿色发展、普惠金融等服务国家战略重点领域客户承保力度。一季度，团体渠道实现保费收入17.76亿元，同比增长18.6%；其中短期险保费15.30亿元，同比增长13.8%；长期险首年保费1.62亿元，同比增长55.8%。

全面提升服务国家战略质效

作为国有控股金融企业，新华保险积极推进服务国家战略工作。加大民生保障服务力度，一季度共承保20个惠民保项目；加大企业客户承保力度，累计为超3万家企业客户，提供约1.45万亿的保险保障额度。全面谋划乡村振兴工作，持续推进环卫工人公益赠险项目，为西藏日喀则地震灾区捐款100万元。加大服务国家重点领域投资力度，“五篇大文章”投资余额同比增长近60%。积极培育耐心资本，公司与中关村集团等单位，共同发起意向规模达100亿元的中关村战新基金，加大对科技创新的支持力度，助力新质生产力发展；在与某机构设立的鸿鹄一期试点基金500亿元投资成功落地的基础上，金融监管总局批复同意公司继续联合发起二期基金。

全面部署分红险转型

新华保险持续推进专业化、市场化、体系化改革，核心竞争力持续增强。

战略规划层面，公司启动“十五五规划纲要”编制，构建“1+N”体系推进新“国十条”落地；形成以客户为中心的经营管理体系，实施做强做优四级机构“强基工程”2.0升级政策，打通战略落地“最后一公里”。

产品方面，全面部署分红险转型，构建前中后台立体协同机制，整合产品、投资、服务等优质资源。服务能力方面，强化资源整合，丰富医康养等十大权益体系，探索创新“健康险+服务”模式，打造“医联体”服务网络；积极拓展优质康养社区和旅居项目，已在24城布局32个康养社区，一季度签约入住资格函增幅达312%。

投资能力建设方面，该公司坚定不移做深做实多元化策略，持续优化大类资产配置。响应国家号召增持长期股权投资，2025年以来，举牌了杭州银行、北京控股（H股）等质地优良、财务健康的上市公司。

赋能支持方面，后援支持响应增速，行业内率先实现DeepSeek接入，推出双录AI智慧问答，实时解答队伍遇到的操作难题；理赔平均时效缩短至0.71天。

未来，新华保险将继续坚持高质量党建引领高质量发展，深入践行金融的政治性和人民性，多措并举推动分红险转型，强化队伍技能的培训和转变，积极推动客户服务体系以及医康养生态建设，切实做大做强投资板块，为建设金融强国贡献力量。

(责编：董童、李源)

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