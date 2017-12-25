滴滴打驴被叫停 平台声明:配合打击"摩的"非法上路

（原标题：出门打电驴？南宁“滴滴打驴”被紧急叫停了，涉嫌非法营运！）
近段时间，南宁街头出现了一种新的网约车服务——“驴的出行”，可以在网上约电动车、摩托车、三轮车出行，被网友称为“滴滴打驴”。12月22日下午，南宁市交通局相关负责人表示，“驴的出行”接单客运经营行为涉嫌违规，已叫停相关服务。
南宁街头出现“网约电动车”
12月中旬以来，南宁市区道路上出现不少身穿荧光绿外套、头戴小红帽的电动车骑手，他们均来自一个名叫“驴的出行”的网上平台，可以用电动车为市民提供类似网约车的载客服务。
南国早报记者调查发现，该平台隶属于广西驴来驴往信息科技有限公司。该公司的微信公众号简介称，“驴的出行”是一款以电动车为主的生活共享服务软件，只要有电动车、摩托车、三轮车，都能在平台上赚钱，软件涵盖出行打车、新车买卖、二手车等功能。
据了解，广西驴来驴往信息科技有限公司注册于2016年12月2日，注册资本为200万元，法定代表人为黄乐，共有3名股东。
此前，黄乐接受媒体采访时称，自己曾是一名滴滴司机，由于看到网约车日益被人们所接受，而南宁有大量电动车可进行资源利用，于是首创了这个网约电动车模式。仅推出三天，“驴的出行”平台下载量就已近5000，而电动车注册量也将近500辆。
“驴的”一经问世便受到了不少网友的热捧。网友“卖女孩的小火柴”表示：
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