工信部:明年我国工业增加值目标6%

原标题：明年我国工业增加值目标6%

北京商报讯（记者 蒋梦惟 张畅）12月25日，工信部召开全国工业和信息化工作会议，会议提出，明年相关工作的主要预期目标是，全国规模以上工业增加值增长6%左右，同时电信业务总量、互联网行业、软件和信息技术服务业收入分别增长50%、30%和13%左右。工信部部长苗圩在会上表示，预计今年全国规模以上工业增加值增长约6.5%，这将是2010年以来首次出现增长提速，将改变多年来的单向增速放缓情况，意味着工业增速将进入一个双向波动的新阶段。

苗圩介绍，去年我国工业创新力增强，增长新动能加快集聚，包括高档数控系统等在内的一系列重点领域“卡脖子”问题缓解，节能环保、工业机器人、无人机等领域培育了一批新的增长点，制造业与互联网融合发展纵深推进。同时，去产能、传统产业改造升级步伐加快。钢铁去产能超额完成全年5000万吨目标任务，1.4亿吨“地条钢”全面出清，技改投资占全部工业投资比重达到44.6%，工业经济呈现稳中向好势头。

“明年，工信部将以提高制造业供给体系质量为主攻方向，加快培育壮大新动能、改造提升传统动能”，苗圩表示，预计明年全国规模以上工业增加值增长6%左右，电信业务总量、互联网行业、软件和信息技术服务业收入分别增长50%、30%和13%左右。

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