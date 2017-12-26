人民网>>财经

工信部:明年我国工业增加值目标6%

蒋梦惟 张畅

2017年12月26日08:04  来源：北京商报
 
原标题：明年我国工业增加值目标6%

　　北京商报讯（记者 蒋梦惟 张畅）12月25日，工信部召开全国工业和信息化工作会议，会议提出，明年相关工作的主要预期目标是，全国规模以上工业增加值增长6%左右，同时电信业务总量、互联网行业、软件和信息技术服务业收入分别增长50%、30%和13%左右。工信部部长苗圩在会上表示，预计今年全国规模以上工业增加值增长约6.5%，这将是2010年以来首次出现增长提速，将改变多年来的单向增速放缓情况，意味着工业增速将进入一个双向波动的新阶段。

　　苗圩介绍，去年我国工业创新力增强，增长新动能加快集聚，包括高档数控系统等在内的一系列重点领域“卡脖子”问题缓解，节能环保、工业机器人、无人机等领域培育了一批新的增长点，制造业与互联网融合发展纵深推进。同时，去产能、传统产业改造升级步伐加快。钢铁去产能超额完成全年5000万吨目标任务，1.4亿吨“地条钢”全面出清，技改投资占全部工业投资比重达到44.6%，工业经济呈现稳中向好势头。

　　“明年，工信部将以提高制造业供给体系质量为主攻方向，加快培育壮大新动能、改造提升传统动能”，苗圩表示，预计明年全国规模以上工业增加值增长6%左右，电信业务总量、互联网行业、软件和信息技术服务业收入分别增长50%、30%和13%左右。

(责编：李栋、赵爽)
人民日报客户端下载手机人民网
 

相关专题

推荐阅读

2018春节火车票怎么买？ 一图带你看懂抢票攻略　　人民网北京12月14日电 近日，中国铁路客户服务中心发布公告称，全国铁路新运行图编制工作已全部完成，自12月12日起，全国主要干线旅客列车车票互联网、电话订票预售期恢复为30天。12月12日恢复火车票预售期后，旅客就可以购买元旦火车票。那么…【详细】

财经

“双十二”网购必须牢记的9条防骗知识　　“双12”来临，各大网购平台促销力度日增，诈骗分子也会趁机行骗。作为网购狂热分子,“剁手党”小伙伴们积极备战之余，还要谨防欺诈人士和钓鱼网站。河南省公安厅官方微博整理几类诈骗手段和防骗手法，提醒网友注意甄别信息，小心上当受骗。…【详细】

财经

12日起火车票预售期恢复30天 元旦火车票明天开卖　　人民网北京12月11日电 铁路客服中心网站昨日发布消息，2017年底全国铁路新运行图编制工作已全部完成，自12月12日起，全国主要干线旅客列车车票互联网、电话订票预售期恢复30天，详情请见各铁路局和车站公告。 这一消息意味着，即将来临的…【详细】

财经

11月CPI同比上涨1.7% 连续10个月维持在"1时代"　　人民网北京12月9日电（记者李楠桦）据国家统计局官方网站消息，2017年11月份，全国居民消费价格同比上涨1.7%。其中，城市上涨1.8%，农村上涨1.5%；食品价格下降1.1%，非食品价格上涨2.5%；消费品价格上涨0.9%，服务价格上涨…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2017 by www.people.com.cn. all rights reserved