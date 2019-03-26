原标题：全面放开一般制造业 加大培育人工智能等新兴产业

25日，工信部部长苗圩在中国发展高层论坛2019年年会上详细解读制造业高质量发展路径，并表示将通过打造高水平开放型经济促进制造业高质量发展，全面放开一般制造业，全面推动准入前国民待遇加负面清单的制度。同时将加快制造业的结构优化升级，大力培育发展人工智能等新兴产业，培育先进制造业集群。

“近年来，中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，劳动力、资本、土地等要素条件发生着深刻变化，传统增长模式已难以适应经济发展新常态的要求，迫切需要转变发展方式，加快转型升级，这是中国推动制造业高质量发展的根本原因。”苗圩表示，将从增强制造业技术创新能力、加快制造业结构优化升级、促进先进制造业与现代服务业融合发展、营造有利于制造业高质量发展的良好环境四方面发力。

苗圩表示，优化结构是适应生产要素条件变化，推动制造业高质量发展的关键所在。加快制造业的结构优化升级，坚持一手抓传统产业改造升级，一手抓新兴产业培育。“在中国的制造业当中，传统产业占比超过了80%，改造提升传统产业具有巨大的潜力和市场的空间。”

苗圩说，下一步将加快处置僵尸企业，加大制造业技术改造和设备的更新，大力培育发展新能源汽车、新材料、人工智能等新兴产业，培育发展一批先进制造业集群。

围绕促进先进制造业与现代服务业的融合发展，苗圩指出，将鼓励企业开展更多探索，结合业务特点发展网络化协同研发制造、大规模的个性化定制、云制造等新业态新模式，延伸在线设计、数据分析、智能物流、远程运维等增值服务。

今年，我国明确深化增值税改革，将制造业等行业现行16%的税率降至13%。苗圩表示，将落实好减税降负各项政策部署，持续降低各种制度性交易成本，完善知识产权保护，增强金融服务实体经济的能力，建立公平开放透明的市场规则和法治化营商环境。

值得一提的是，下一步将通过打造高水平的开放型经济来促进制造业的高质量发展。数据显示，2018年制造业实际利用外资达412亿美元，比上年增长22.9%，取消了船舶建造、飞机制造外商准入限制，以及专用车和新能源汽车外商股比投资限制。以汽车产业为例，2018年进一步降低了进口整车关税。今年1月，美国特斯拉公司在中国投资的上海工厂正式动工，成为首批直接受益者。

苗圩透露，在落实好已有开放政策的基础上，下一步将全面放开一般制造业，全面推动准入前国民待遇加负面清单的制度，为各类企业平等的参与市场竞争创造良好的环境，吸引更多的企业来华投资和开展业务。

(责编：李楠桦、杨曦)