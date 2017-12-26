原标题：一览无余，盘点2017宏观经济大事件

2017年即将过去。这一年，雄安新区成立、国产航母下水、C919首飞、营改增一年累计减税近7000亿、“一带一路”峰会召开、比特币从疯狂到关停、房地产市场迎最严厉调控……这些能够载入史册的大事如同时代的烙印，向我们昭示着2017年特有的经济发展轨迹。

又一个春天的故事：雄安新区成立

2017年4月1日 中共中央、国务院决定设立河北雄安新区，图为俯瞰河北省安新县境内的白洋淀（3月31日摄）。新华社记者 杨世尧 摄

仍是那个白洋淀，在2017年春天焕发了生机。

4月1日，中共中央、国务院印发通知，决定设立河北雄安新区。这是以习近平同志为核心的党中央作出的一项重大的历史性战略选择，是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区，是千年大计、国家大事。

8月，京冀两省市政府签署了《关于共同推进河北雄安新区规划建设战略合作协议》，敲定了先期支持合作项目。河北雄安新区明确了承接方向：中央在京部分行政事业单位、总部企业、金融机构、高等院校、科研院所等；北京城市副中心则主要发展的是行政办公、高端商务、文化旅游等。

国产航母下水，C919首飞……中国制造强势崛起

2017年12月17日 第二架国产大型客机C919完成首次飞行12月17日，第二架国产大型客机C919在上海浦东国际机场起飞。新华社记者 丁汀摄

今年4月，我国首艘国产航母下水了；5月，中国研发出了量子计算机；同月，C919大型客机在上海浦东国际机场成功首飞；之后，全世界最快的高铁复兴号上路运营；钢材加工攻克了技术难关，终于实现圆珠笔芯的自主研发制造……

虽然目前中国制造业仍存在问题，高端制造仍处于产业初期，但是目前在智能制造的细分领域已获得突破，“进口替代”趋势明显。

12345下一页 12345下一页

(责编：仝宗莉、蒋琪)