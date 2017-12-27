五星酒店被指浴巾擦地 涉事酒店已启动内部调查

原标题：五星酒店被指用浴巾擦地？这就是五星级酒店的服务？

哈尔滨卫计委调查“五星酒店被指浴巾擦地”

涉事酒店称尚不确认爆料视频真实性 哈尔滨旅游局等部门介入调查

这两天，酒店卫生再次成为热议话题。哈尔滨凯宾斯基酒店、哈尔滨香格里拉大酒店、哈尔滨永泰喜来登酒店等三家五星级酒店被爆，在打扫客房卫生时用泛黄马桶刷刷茶杯、浴巾沾马桶水擦地……引发消费者对星级酒店卫生条件的担忧。涉事酒店回应称，由于视频存在剪辑，目前还不确定视频拍摄内容是否发生在上述酒店，具体情况目前还在调查中。

昨天下午，记者从有关部门了解到，当地卫计委、旅游局等部门已经介入调查。

“有客人的时候不要这么刷”

12月26日，某视频网站发布的一段名为《五星酒店大揭秘》的视频在网上引起热议。据字幕介绍，视频拍摄于今年11月，因为质疑酒店存在卫生问题，拍客以见习房嫂身份卧底三家五星级酒店，并偷拍酒店清洁客房时的场景。》》酒店现针孔摄像头警方已介入调查

在标注为哈尔滨凯宾斯基酒店的工作画面中，工作人员介绍说客房保洁每天至少需要打扫12间客房卫生，每超出一间额外获得12元钱。视频中，一名保洁人员拿着泛黄的刷子在洗脸池里清洗着茶杯，旁边的工作人员坦承“正规的那种，他们有消毒，我们在这儿刷就可以了”，此后这把刷子又被用于刷马桶。》》上海深坑酒店露真容

保洁人员在用浴巾擦干茶杯后，拿起浴巾从马桶里沾水擦地。在回答视频拍摄者“所有打扫卫生的都这样”时，保洁人员似乎默认了这一说法，并表示“但是不能说”。在标注为哈尔滨香格里拉大酒店的清洁画面中，也存在同一块抹布擦完茶杯又擦垃圾桶、马桶里洗抹布等现象。

保洁阿姨一边用浴缸刷刷着马桶，一边叮嘱见习房嫂：“有客人的时候别这么刷，这是属于违章操作，我就不愿意分开使，嫌麻烦。”类似问题在哈尔滨永泰喜来登酒店也有出现，工作人员称没有用过的毛巾就不用换，判断客人是否使用过的标准就是折叠好的毛巾有没有被打开。

涉事酒店已启动内部调查

视频一经爆料，很快在网上传播起来。不少网友评论说，自己之所以愿意花每晚一两千元的价格选择入住五星级酒店，就是觉得卫生环境会有保障，没想到现在也被爆出卫生问题。

12月26日下午，记者致电哈尔滨凯宾斯基酒店。酒店工作人员称，网传视频存在剪辑，无法确定是不是发生在自己酒店，涉及内容正在核实调查当中。“我们酒店正常的清洁流程都是比较严格的，客房清洁人员在清理完客房后还要有主管进行审核，视频中的是不是我们酒店的工作人员暂时还不能确认，酒店的领导也在跟员工逐步进行调查，最后结果还要等官方发布。”

而哈尔滨香格里拉大酒店和哈尔滨永泰喜来登酒店的工作人员也表示，视频的内容正在调查当中，具体情况暂时不方便透露。

(责编：赵爽、李栋)