原标题：支付宝10亿红包引来“羊毛党” 官方：已处理800个账户

今年年末支付宝推出的赚钱红包活动如火如荼地还在进行：不仅线下小店的商家不遗余力地邀请大家用支付宝领红包再付款，微信里的朋友圈也被各种支付宝红包的消息占领，打着支付宝红包旗号的邀请短信更是每天不请自来。

这场支付宝自掏10亿发动的红包活动，初衷是普及移动支付，吸引更多新用户，同时也毫无悬念地引来大批“羊毛党”。现在看来，“羊毛党”的收成也的确丰厚：根据网上流传的截图，有的支付宝用户在短时间内获取了137.8万元红包，有的获取了52.5万元红包，同时显示还有10万+个红包在来的路上。

支付宝官方近日表示，已经发现部分人群通过滥发短信等方式推广这一功能，更有甚者使用【支付宝】作为签名滥发短信，破坏了用户参与活动的体验，也影响了支付宝的品牌形象。北京青年报记者了解到，目前支付宝抓到并处理的滥用短信账户有800个。支付宝将继续采用技术手段来预防和处理这类行为。

网友发红包一个月赚100多元

支付宝于今年11月15日宣布上线首款免费发还能赚钱的红包。活动规则显示，用户可以通过吱口令、二维码图片、活动海报、链接等途径邀请其他用户在实体店使用支付宝，成功后就可以获得赏金。用户可以通过支付宝APP生成一条吱口令，可以把吱口令分享给微信好友，丢到微信群，以及分享到朋友圈，朋友可以复制这条吱口令，然后打开支付宝领取红包，当朋友线下支付时使用了这个红包，吱口令的主人也可以获得相应的赏金。

支付宝表示，扫码领红包活动，即“赚钱红包”主要面向小商家推出。用户在线下付款时，商家可推荐用户扫码领红包，用户使用后商家则获得相应的赏金。用户领到的红包钱以及商家获得的赏金全部由支付宝承担，此举是为了进一步在小商家中普及移动支付。目前有千万级的线下商家在使用红包码，向用户推广移动支付，让更多中老年群体、城乡居民接受并使用移动支付。

对广大用户来说，这次支付宝的红包活动无异于捡钱。别的APP发红包不是让你邀请好友，就是要求注册新会员。这次支付宝发的则是无门槛的现金红包，没有任何附加条件，只要复制一下，刷一刷就可用。一些支付宝新用户还发现，很容易就收到十几块钱的红包。即使红包只有几毛钱，每天一个，日积月累也不少。

发出红包口令的人也算多了“生财之道”。网友王女士表示，这个活动确实能赚到钱。20多天来，她通过微信朋友圈转发相关信息，至今已经获得近300份赏金，赚到100多元。她还能看到谁领了红包，因为是发在朋友圈的，所以基本都是认识的人。每份最低的是1.1元，最高是3.9元。

“羊毛党”发短信3天获利近千元

支付宝的活动对用户如此亲切友好，自然成为“羊毛党”眼中的难得金矿。

最近8天，北青报记者已经收到8条有关领取支付宝红包的短信。发送号码基本都以“106575”或“10690”开头，标题不外乎“元旦红包”、“支付宝”、“支付宝红包”。都要求复制短信打开支付宝领取红包，红包最大金额低的说有200元、高的号称888元或1225元。

记者身边的同事和朋友也几乎人人都收到类似的短信，有的一天就收到好几条。记者试了一下，这些短信确实可以收到支付宝红包。

在网上流传的截图中，有人因此获取了137.8万元的超级大红包，也有人拿到52.5万元的红包，同时显示还有“10万+”个红包在来的路上。显然，这并不是普通的“散户”就能完成的。

业内人士表示，对于“羊毛党”来说，利用支付宝的红包规则，找人大批量发送营销短信传播自己的口令，就可以在家坐等红包滚滚而来。

有提供精准短信营销的服务商表示，可以提供群发指定信息服务包括支付宝红包的信息，只要生成好你的支付宝红包相关短信内容，就可以群发给指定号段的手机用户。价格在3分至6分之间，如果购买100万条，每条只要3分。

大家目前收到的支付宝红包短信应该都是这些服务商受人委托发送的。发出那么多短信，总会有人复制领红包，发短信的人就可以坐收渔利。每条几分钱的成本换取可能几毛到几十元的赏金，难怪有人仅3天就获利近千元。

过度推广账户会被大幅降低佣金

“领支付宝红包的短信不是我们官方发的。我们也深受其扰。”对于“羊毛党”的行为，支付宝方面回应称，支付宝绝不鼓励这一过度推广行为。

日前，蚂蚁金服开放平台发了一则“禁止使用滥发短信等破坏用户体验的方式推广”的公告：“近期，我们发现部分人群通过滥发短信等方式推广这一功能。我们在此提醒大家：支付宝绝不鼓励这一过度推广行为。如因骚扰用户引发投诉等不良影响的，我们将采取不限于停止活动参与资格取消所有奖励的处罚。如未经允许使用【支付宝】签名，您需要承担由此引发的所有法律责任。”

据了解，支付宝正在通过技术手段预防和处理，一旦发现有人采取滥发短信等骚扰用户的方式推广吱口令，会采取大幅降低佣金使其无法获利，甚至撤销活动参与资格等措施。同时，支付宝也建立了一套分析不当推广行为的模型，当发现领取红包的行为特征区别于正常的领红包时，也会处理。目前，有800个有不当推广行为的账户被发现并处理。

“羊毛党”如何“薅羊毛”

所谓“羊毛党”是指那些热衷于参加各类商家促销活动，享受优惠福利的群体。小到网店、实体店、银行信用卡的优惠促销活动，大到互金平台推广活动时的加息、红包等，都是“羊毛党”大显身手的地方。

“上午用银行送的消费码免费吃了冰激凌，之后在超市用10次积分换购了300元商品。午饭刷信用卡，半价吃大餐。饭后抢了电子优惠券，18元看电影。坐地铁回家时，用‘扫码有礼’在自动贩卖机上买了两罐柠檬茶，总共2元。今天共消费51元，享受了价值463元的消费体验。”这是网上广为流传的关于“羊毛党幸福生活”的经典描述。

“羊毛党”也是分流派的。早前，“羊毛党”们主要活跃在O2O平台或电商平台，也有专门钻研银行卡优惠的。随着2015年互联网金融的发展，一些网贷平台为吸引投资者常推出一些收益丰厚的活动，如注册认证奖励、充值返现、投标返利等，“羊毛党”逐渐从分散个体向组团集聚发展。

近几年来，“羊毛党”们越来越显示出专业化、团伙化和地域化的特点，更可怕的是他们经常游走在法律的灰色地带，离欺诈往往只有一步之遥。

为了方便“薅羊毛”，“羊毛党”必须组成团伙，网上有无数共享优惠资讯的“羊毛党”社交群组。

他们如何互相配合来“薅羊毛”呢？举例来说，一些P2P网贷平台规定新用户实名注册后赠送15元，满20元可以提现。“羊毛党”组成的QQ群就会不时发布这些信息，通过签到、做任务、分享等方式，让大家赚满20元成功提现。而一般邀请新用户注册的佣金每单在5元至30元不等。有人通过注册返现和赚佣金的方式，每个月能“薅”到千元左右的“羊毛”。

技术派购买大量廉价智能手机注册账户

靠网上组群来“作案”毕竟太慢，“羊毛党”们还会不惜血本借助技术手段，比如，购买大量的廉价智能手机用于注册账户，购买大量小额手机卡，通过一些专业软件成功实现短信批量接收验证码的功能，来进行注册、签到等操作。

短信营销也是“羊毛党”热衷的技术手段，不过也可能只是“羊毛党”庞大产业链中的一环。一份针对“羊毛党”的网络调查报告指出，过去几年，“羊毛党”已经发展成为一股庞大的力量，催生了上游的各种灰色产业，比如，接码平台、商业化的注册机、群控系统、代理平台、资料商人和账号商人等。在整个“薅羊毛”产业链结构中，手机卡商属于最上游的群体。

“羊毛党”到底有多大杀伤力呢？2015年9月，广东一P2P平台下定决心彻查“羊毛党”，请外部技术公司进行监测。在某次促销活动中，外部技术合作公司为其提供的数据显示，参与促销活动的客户中，接近70%都是“羊毛党”。

业内分析人士表示，此次支付宝红包活动虽然引来了大批“羊毛党”，但与P2P平台“薅羊毛”还是有所不同。毕竟，“羊毛党”对支付宝红包的操作并没有对正常用户的资金造成损害。在某种程度上，他们帮助支付宝进行了大范围的传播。当然他们的短信的确对用户造成骚扰，但有关方面至今也没有对短信营销有明确规章治理。从群发信息到购买手机号，目前关于短信营销这方面并没有明确的法律规定，尤其是信息接收人没有遭受财产损失仅仅是被骚扰的情况下，难以维权。要彻底整治“羊毛党”的骚扰行为，除了活动方制定规则时要考虑周全，还需要社会方方面面的配合。（记者 程婕）

(责编：蒋琪、赵爽)